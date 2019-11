MOZ

Schwedt (MOZ) Kleiderdiebe auf frischer Tat gestellt

In der Nacht zum Mittwoch waren Fahnder der gemeinsamem operativen Fahndungsgruppe aus Zoll, Bundes- und Landespolizei erfolgreich in der Oderstadt unterwegs. Den Beamten fiel ein Opel Astra auf, den sie bereits gut kannten. Sie folgten dem Auto bis zu einem Parkplatz im Julian-Marchlewski-Ring. Fahrer und Beifahrerin stiegen dort an einem Altkleidercontainer aus, öffneten diesen und luden den Inhalt in den Opelkofferraum. Nach ein paar Minuten griffen die Beamtne ein und stellten die Diebe so auf frischer Tat. Das bei der Durchsuchung des Opels gefundene Diebesgut und die Einbruchswerkzeuge wuren sichergestellt. Der bereits polizeibekannte 27-jährige polnische Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen, seine 20-jährige Begleiterin konnte nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder gehen.