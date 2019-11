Lukas Grybowski und Thomas Sabin

Berlin (MOZ) Nun also doch: Hertha BSC trennt sich nach vier Niederlagen in Folge von Trainer Ante Covic, der die Mannschaft erst zu Beginn der Saison übernommen hatte. Sein Nachfolger wird der ehemalige deutsche Nationaltrainer Jürgen Klinsmann.

+++ Die Pressekonferenz: Jürgen Klinsmann wird offiziell vorgestellt - Live +++

14.50 Uhr: Preetz: "Wir hatten zwei intensive Tage und Nächte. Die Information und Vorstellung folgt unmittelbar an diese Pressekonferenz. Wir haben die Trainingseinheit extra nach hinten geschoben. Die Mannschaft wurde vorab informiert, aber persönliche Worte werde ich jetzt erst an das Team richten."

14.47 Uhr: Alexander Nouri wird Co-Trainer mit seinem Assistent, Andreas Köpke wird uns als Torwartrainer unterstützen und Arne Friedrich wird Performance Manager.

14.42 Uhr: Klinsmann: "Wenn ich etwas übernehme, mache ich das nicht halb, sondern Hundertprozentig. Ich bin vorbereitet und habe ein Stab mitgebracht, der auf Abruf wartet. Es ist ein Team an Leuten, das voller Tatendrang ist und gute Energie hat und hohes Fachwissen hat."

"Für mich ist die allerwichtigste Maßnahme ein Funktionsteam zu gestalten, um Dinge in die Hand zu nehmen und Punkte zu holen. Es ist keine einfache Aufgabe, das ist mir bewusst."

"Berlin hat großes Potenzial und ist ein schlafender Riese. Ich glaube Lars Windhorst hat einen großen Schubser gegeben. Dass ich mithelfen darf, in anderer Form als im Aufsichtsrat, freut mich."

"Dann kam noch ein Anruf nach Hause, ob es okay ist, wenn ich nicht gleich wieder nach Hause kommen."

"Als ich vor kurzem zum Leipzig-Spiel da war, dachte ich nicht, dass ich gleich wieder da bin. Meine Beziehung zu Hertha ist nicht über Nacht da, sondern mein Vater ist langjähriger Hertha-Fan. Mit acht Jahren stand ich in der Hertha-Kurve und mein Sohn durfte zwei Jahre hier spielen."

"Auf einmal kam die Situation mit dem Augsburg-Spiel und viele Telefonate. Dann bin ich wieder nach Berlin geflogen und gestern kam das lange Gespräch, mit der Bitte, einzuspringen. Um Michael und dem Team genug Zeit zu geben, die langfristige Situation zu planen."

14.40 Uhr: Preetz: "Mit ihm gehen wir die nächsten Wochen und wollen in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Mannschaft ist jetzt gefordert. Wir müssen uns in den nächsten Spielen deutlich steigern."

14.38 Uhr: Preetz: "Wir haben unmittelbar nach dem Spiel in Augsburg intensiveren Kontakt gepflegt. Wir waren in den letzten ein bis zwei Jahren in Kontakt und hatten einige Ideen. Ich habe seine grundsätzliche Bereitschaft abgefragt, ob er für Hertha BSC zur Verfügung steht. Er brauchte dann aber auch einen kleinen Anschubser. Er wird die Mannschaft bis zum Ende der Saison betreuen."

14.36 Uhr: Preetz: "Wir hätten uns alle gewünscht, dass wir den Saisonverlauf mit Ante Covic anders gestaltet hätten. Besonders der Auftritt unserer Mannschaft in Augsburg hat uns dazu bewogen, zu handeln. Ich möchte mich bei Ante für die vergangenen fünf Monate bedanken. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir mit Ante besprechen, wie es in der nächsten Saison bei Hertha weitergeht."

+++ Das Trainerprofil von Jürgen Klinsmann +++

Hertha BSC: Saison 2019/20 - Interimstrainer

Hertha BSC: Saison 2019/20 - Aufsichtsratmitglied

USA: Saison 2013/14 bis 2016/17 - Technischer Direktor

USA: Saison 2011/12 bis 2016/17 - Trainer (98 Spiele, 1,85 Punkte pro Spiel)

Toronto FC: 2010/11 bis 2011/12 - Berater des Managements

Bayern München: 2008/09 bis2008/09 - Trainer (43 Spiele, 1,95 Punkte pro Spiel)

Deutschland: 2004/05 bis 2006/07 -Trainer (34 Spiele, 2,06 Punkte pro Spiel)

+++ Fakten zu Jürgen Klinsmann +++

Wurde Dritter bei der Fußball-WM 2006 als Trainer mit der deutschen Nationalmannschaft und Trainer des Jahres 2006 in Deutschland

Als Spieler: 108 Länderspiele, 47 Tore

Bundesliga: 221 Spiele, 110 Tore

2 Liga: 61 Spiele, 22 Tore

Serie A: 103 Spiele, 36 Tore

Ligue 1: 65 Spiele, 29 Tore

Premier League: 56 Spiele, 29 Tore

Insgesamt 506 Spiele als Profi und 226 Tore

„Fussballer des Jahres“ in England 1995

Weitere Erfolge als Spieler sind der Weltmeistertitel 1990 in Italien und Europameistertitel 1996 in England-

Jürgen Klinsmann ist der Vater von Jonathan Klinsmann (FC St. Gallen 1879)

(Quelle: Transfermarkt.de)

+++ Die Bilanz Ante Covics +++

Nach der 0:4-Klatsche gegen den FC Augsburg am vergangenen Sonntag nahmen sich die Berliner zunächst viel Zeit, die Situation zu analysieren. So leitete Ante Covic am Montag noch das Training und man war zunächst davon ausgegangen, dass er noch das Spiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Sonnabend als letzte Bewährungschance bekommt. Doch dann folgte am Mittwoch der große Paukenschlag.

Jürgen Klinsmann, der seit wenigen Wochen auf Bestreben von Investor Lars Windhorst im Hertha-Aufsichtsrat sitzt, wird im Heimspiel gegen Borussia Dortmund erstmals auf der Bank sitzen. Zehn Jahre nachdem er bei Rekordmeister Bayern München krachend gescheitert war, kehrt Klinsmann als Coach in die Bundesliga zurück.

Bundestorwarttrainer Andreas Köpke, der genau wie Joachim Löw bei der Heim-WM 2006 zu Klinsmanns Assistenten gehörte, soll zumindest vorübergehend Herthas Keeper in Form bringen. Und Ex-Nationalspieler Arne Friedrich soll laut Bild-Zeitung die neugeschaffene Position des Teammanagers übernehmen. Als Co-Trainer ist Alexander Nouri, ehemaliger Chefcoach bei Werder Bremen, im Gespräch.

+++ "Ich liebe nicht nur diesen Beruf, noch mehr liebe ich diesen Verein" +++

Ante Covic: "Die Art und Weise wie wir zuletzt gespielt haben und die Ergebnisse haben zu dieser Entscheidung geführt. Da Hertha BSC für mich nicht einfach nur ein Arbeitgeber ist, tut eine solche Entscheidung natürlich weh. Ich habe aber auch immer gesagt, dass dieser Verein bedeutender ist als einzelne Personen, denn ich liebe nicht nur diesen Beruf, sondern noch mehr liebe ich diesen Verein." (Homepage, Hertha BSC)