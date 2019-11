René Wernitz

Berlin/Havelland (MOZ) Die aus Brandenburg an der Havel stammende CDU-Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann stellt sich auf die Seite zähneknirschender Bauern. Im Nachgang zu den Protesten am Dienstag in Berlin ließ sie die Medien per Pressemitteilung wissen: "Ich kann den Unmut der Landwirte gut verstehen. Eine kleine aber sehr lautstarke Minderheit trommelt gegen die Bauern und ihre Arbeit. Dabei sind es die Bauern, die als Familienbetriebe tagtäglich unsere Lebensgrundlage erwirtschaften. Dafür kann man ihnen nicht genug danken."

Die Landwirte würden gegen umgreifende Geringschätzung ihrer Arbeit protestieren, "welche insbesondere von Umweltverbänden getragen wird", so Tiemann weiter. Daneben würden sie die Regierungsparteien auffordern, Regeln und Auflagen in der Landwirtschaft zu senken und eine angemessene Beteiligung am so genannten Agrarpaket der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft sowie dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit verlangen.

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) bekam am Dienstag den Unmut auf der Demo in Berlin zu spüren. Während sie sprach, wurde sie ausgebuht. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) erging es zunächst nicht viel besser. Beide verteidigten die geplanten Neuregelungen zu Umwelt- und Tierschutz, wie sie im Agrarpaket der Bundesregierung enthalten sind.

Tiemann erläutert, dass dieses Agrarpaket drei Gesetzesentwürfe umfasst: "Das Direktzahlungs-Durchführungsgesetz 2020, welches eine Erhöhung der Direktzahlungsmittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums vorsieht, wurde bereits am 13. November 2019 mit den Stimmen der Regierungskoalition angenommen. Das Tierwohlkennzeichengesetz befindet sich derzeit in der parlamentarischen Beratung. Die Einzelheiten zum Insektenschutzprogramm werden in den zuständigen Ministerien gerade ausgearbeitet."

In der Mitteilung der Bundestagsabgeordneten, direkt gewählt im Wahlkreis 60 (Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I), heißt es auch, dass sie sich gegen "die mediale Verfolgungsjagd der konventionellen Landwirtschaft" stellen würde. Die Bauern seien nach den Dürresommern 2018 und 2019 schon genug bestraft worden. Ohne die konventionell erzielten Erträge, sei eine regionale Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln nicht zu gewährleisten, wie es Dietlind Tiemann ausdrückt. Dazu müsse der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weiter zulässig bleiben oder ein wirksamer Ersatz durch die Forschung bereitgestellt werden. "Einfach die vorhandenen Schutzmittel zu verbieten, zerstört lediglich die heimische Landwirtschaft und macht uns von ausländischen Bauern abhängig, die sich um Verbote nicht scheren."