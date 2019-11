Martin Terstegge\BRAWO

Leipzig Es hat immer einen negativen Beigeschmack, wenn Verantwortliche die Niederlagen bei den Schiedsrichtern suchen. Doch wenn selbst der Gegner nicht verstand, was da an einseitigen Entscheidungen getroffen wurde, steht wohl die Glaubwürdigkeit der Aussage

So geschehen am vergangenen Samstag in der Partie der 2. Wasserball-Liga Ost, zwischen der HSG TH Leipzig und der SGW Brandenburg. Leidtragende waren in diesem Fall die Gäste. "Wenn man permanent gegen sieben Leipziger im Wasser und zwei Schiedsrichter am Beckenrand ankämpft, steht man am Ende mit leeren Händen da", ärgerte sich Christopher Bott, Trainer der SGW-Männer. Er stand dieses Mal sogar im Kader, weil Markus Behrendts Verletzung keinen Einsatz zuließ. So tauschten Beide die Rolle.

Im ersten Viertel kassierten die schläfrigen Brandenburger zu Beginn und Ende des Abschnitts noch leichte Gegentreffer, was zu einem 2:5-Rückstand führte. Im zweiten Durchgang waren sie aber hellwach, konnten aber trotz besserer Spielanlage den Rückstand zur Halbzeit (6:9) nicht verkürzen.

"Wir waren jetzt drin, ich sah auch diekonditionellen Vorteile bei uns, was ich der Mannschaft auch mitteilte. Ausgebremst wurden wir jedoch von den Leuten am Beckenrand", analysierte Bott. Bis zur 19. Minute kamen die SGW-Akteure auf 8:9 heran., dann wurde die Aufholjagd jäh gestoppt. Hinausstellungen und abgepfiffene Angriffe ließen den Rückstand bis zum Schlussviertel wieder auf 12:8 anwachsen.

Da die Unparteiischen ihrer "Linie treu blieben" wechselte die Konzentration der Brandenburger allmählich vom Spielgeschehen hin zu den Schiedsrichterentscheidungen. Der Rhythmus ging vollends verloren, wie auch die Partie mit 10:17. "Trainer" Behrendt sprach dem SGW-Team ein Lob für die Leistung aus und vor allem für ihre Ruhe.

An diesem Wochenende kommt es am Sonnabend (30. November) um 18.30 Uhr zum brisanten Treffen mit der Reserve des OSC Potsdam im Marienbad. Am Sonntag ist um 13.30 Uhr der SC Wedding 1929 zu Gast.

SGW: Abdulrahman, Tosch, Zick 1, Roehl, Mattler, Gruhn, Schwarze 2, Theuer, Kupka 1, Satanovsky 5, Bott, Hehr 1, Wagner.