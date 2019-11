Dietrich Schröder

Brüssel (MOZ) Nach dem Nachweis des gefährlichen Erregers der Afrikanischen Schweinepest bei 22 toten Wildschweinen unweit der brandenburgischen Grenze in Polen müssen die dortigen Behörden jetzt ihre Kontrollmaßnahmen deutlich erhöhen. Das sieht ein Beschluss der EU-Kommission vor, mit dessen Umsetzung das Nachbarland am Dienstag begonnen hat.

Die sogenannte "Rote Schutzzone", innerhalb derer Hausschweine nur nach strengen ärztlichen Kontrollen zwischen Landwirtschaftsbetrieben oder zur Schlachtung transportiert werden dürfen, wurde auf zahlreiche Städte und Gemeinden erweitert, die entlang der Oder liegen. Dazu zählen die Städte Nowa Sol und Bytom Odrzanskie sowie rund ein Dutzend Gemeinden in den drei Wojewodschaften Lebuser Land, Niederschlesien und Großpolen.

Eine weitere gelbe Schutzzone, innerhalb derer Landwirtschaftsbetriebe Seuchenmatten auslegen müssen und jedes abgeschossene Wildschwein durch Veterinäre kontrolliert werden muss, erstreckt sich auch über die Städte Zielona Góra sowie Swiebodzin und erfasst Teile der Autobahn von Frankfurt (Oder) nach Warschau. Der Rand dieser Zone ist nur rund 30 Kilometer von Brandenburg entfernt. (Eine interaktive Karte mit den Schutzzonen der polnischen Veterinärbehörde finden Sie hier.)

Soldaten suchen tote Schweine

Bisher war eine Fünf-Kilometer-Zone rings um das Waldgebiet eingezäunt worden, in dem die verendeten Wildschweine Mitte November gefunden worden waren. Laut dem Krisenstab bei der Wojewodschaftsverwaltung in Gorzów sind nach wie vor Soldaten eingesetzt, die in dem Gebiet tote Wildschweine suchen.

Unterdessen haben die dänischen Behörden einen 70 Kilometer langen und 1,50 Meter hohen Zaun für Wildschweine entlang der Grenze zu Deutschland fertiggestellt. Mit der umstrittenen Maßnahme will sich das Nachbarland vor der Schweinepest schützen.