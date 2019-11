René Wernitz

Milow/Falkensee (MOZ) Von wegen gutgläubige Oma! Eine 78-jährige Frau aus Milow hat am Dienstag alles richtig gemacht.

Laut Polizeiinformation erhielt sie einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Am Apparat war eine Frauenstimme zu hören, die sich als Enkeltochter ausgab und für den Kauf einer Eigentumswohnung zeitnah einen fünfstelligen Bargeldbetrag brauchte. Die betagte Dame hätte sofort den Betrugsversuch erkannt, das Gespräch beendet und die Polizei verständigt, die Strafanzeige aufnahm.

Indes hatte eine 82-jährige Falkenseerin am Dienstag großes Glück, dass ihr Sohn den faulen Braten roch. Auch sie hatte einen Anruf erhalten. Laut Darstellung der Polizei habe der Mann am anderen Ende der Leitung eine so "überzeugende Geschichte" erzählt, dass die Senioren bereit war, dem Mann einen vierstelligen Bargeldbetrag zu übergeben. Sie hätte bereits ihre Bank aufgesucht und das Geld mit nach Hause genommen, als ihr Sohn sie zu Hause besuchte, von der Geschichte hörte und das Vorhaben stoppte. Die Kripo hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.