Meseberg Die Meseberger Weihnachtsbäckerei, bei der diese Woche Kitakinder aus dem Amtsbereich süße Leckereien herstellen, kommt auch überregional groß raus.

Wie Organisator Sven Emmrich mitteilte, war RBB-Reporterin Tina Knop am Mittwoch in Meseberg zu Gast, wo auch der Schirmherr der Aktion, Kika-Moderator Christian Bahrmann, fleißig beim Backen mithalf. Auf Sendung gehe der Mitschnitt am Donnerstag, 28. November, ab 14 Uhr auf Antenne Brandenburg.