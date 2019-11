Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ein Fehlalarm hat am Mittwoch gegen 13.30 Uhr die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Geschäfte des Rathauscenters und deren Kunden aufgeschreckt. In Trauben versammelten sie sich vor den Center-Eingängen sowie am Dom. "Wenn das Signal ertönt, heißt es für uns: Licht aus, Tasche mitnehmen und vor die Tür", sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Am vereinbarten Stellplatz am Dom hätten sich dann rund 80 Mitarbeiter der Verwaltung versammelt.

Einigen Kunden des Rathauscenters sei hingegen nicht so klar gewesen, wie sie sich bei Alarm richtig verhalten sollen. "Es bewegt sich niemand", sagt eine Verkäuferin. "Das Brandschutzmanagement funktioniert nicht. Es müsste mal eine Durchsage kommen", ergänzt eine andere. Überhaupt gehörten die Verkäuferinnen zu den letzten, die gegen 14 Uhr wieder ins Center gingen. Die meisten Kunden waren da schon wieder drin. "Wahrscheinlich war es nur ein Probealarm", erklärte ein Security-Mitarbeiter, der am Eingang stand.

Die Fürstenwalder Feuerwehr jedenfalls war nicht vor Ort. "Wir hatten keine Alarmierung", heißt es auf Nachfrage von der Wache. Das Centermanagement war am Nachmittag nicht zu erreichen. "Uns hat die Arbeitsschutzbeauftragte mitgeteilt, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat", sagte die Stadtsprecherin. Die Verwaltung hat ihre Räume in den Etagen oberhalb des Einkaufscenters.