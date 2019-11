Was ist denn das? Toni Müller staunte nicht schlecht, als er den Schlauch entdeckte. Der war teils in den Stamm eingewachsen und diente einst der Bewässerung. © Foto: Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Am Freitag wird in Liebenwalde der Adventsmarkt eröffnet. Am Mittwoch wurde die Tanne auf dem Marktplatz aufgestellt.

Damit einem Weihnachtsbaum die Ehre zuteil wird, den Platz vor dem Liebenwalder Rathaus zu schmücken, muss er einige Bedingungen erfüllen. Er muss stattlich aussehen und gut gewachsen sein. Vor allem muss sich der Stamm gerade in die Höhe strecken und die Tannenzweige müssen sich nach oben hin harmonisch verjüngen. Natürlich sollte er auch eine beträchtliche Höhe aufweisen, wie eben jener Baum, der am Mittwochvormittag aufgestellt wurde. Vier Anmeldungen hatte Uwe Schan, der für die Vorbereitung des Adventsmarktes in diesem Jahr die Verantwortung trägt, vorzuliegen. Seine Wahl fiel auf das Exemplar im Garten von Familie Wilhelm. Wobei: So viel sei angemerkt ganz gerade war der Stamm nicht. Aber das war bei der Größe von rund zehn Metern kein Problem. Denn um in die Standhülse auf dem Platz versenkt zu werden, muss der Stamm sowieso "angespitzt" werden.

Gegen 8 Uhr waren Traktor und Wagen sowie Kran und natürlich die Kollegen mit der Kettensäge bei Wilhelms im Garten vor Ort, um den Baum abzunehmen. Eskortiert von Polizei und Feuerwehr ging es dann zum Marktplatz. Dort steht er nun und kann am Freitag geschmückt mit Lichterketten und bunten Kugeln von den Besuchern des Adventsmarktes bewundert werden.

Mit dem inzwischen zur Tradition gewordenen Termin am Freitag vor dem 1. Advent, eröffnet Liebenwalde die Saison der Weihnachtsmärkte im Landkreis. Bereits ab Mittag laden die Händler zum Bummeln über das Areal ein. Wer will, kann nach Geschenken stöbern, stellen sich Hunger und Durst ein, haben die Besucher die Qual der Wahl. Offiziell eröffnet wird der Markt um 14 Uhr, wenn der Weihnachtsmann den Bürgermeister zum Rundgang abholt. Neu in diesem Jahr ist, dass um 15 Uhr auf dem Museumshof für Kinder eine Zauberschau mit Maik Catterfeld angeboten wird. Zwei Stunden später laden die Kinder der Grundschule zum Singen von Liedern ein. Wie immer, wird es natürlich auch in diesem Jahr wieder das Kinderweihnachtsrätsel und auch die Tombola geben. Der Verkauf der Lose startet um 16 Uhr in der Stadtbibliothek. Die Auslosung für die Kinder erfolgt um 18 Uhr, die für die Großen um 19.30 Uhr.

Für musikalische Kurzweil wird ab 18.30 Uhr "Claudy Blue Sky" mit deutschen und englischen Weihnachtsliedern sorgen. Nach der Auslosung der Tombola wird DJ "Steini" noch bis gegen 21 Uhr auflegen und damit auf das Ende hinweisen.