Kremmen (MOZ) Seit dem Frühling ist ein Fuchs regelmäßiger Gast auf einem Kremmener Grundstück. Anfangs schlich er nur nachts ums Haus und hat sich geholt, was die Katzen übrig gelassen haben. Um seine Beute in Ruhe verspeisen zu können, nahm er gleich den ganzen Napf mit. Die Bewohner reagierten darauf – und befestigten die Fressnäpfe mit Ketten. So hatten sie ein paar Tage Ruhe von dem Tier.

Bis zu einem sonnigen Tag, als Gäste zum Grillen kamen. Dem Duft des Fleisches konnte der ungebetene Gast nicht widerstehen. Reineke ließ sich füttern und hat jede Scheu verloren. Seitdem schreckt er nicht einmal davor zurück, ins Haus einzudringen und Brot zu stehlen. Das war dann zu viel für die Bewohner. Sie haben den Jäger um Rat gebeten. Mit erlegten Füchsen können Jäger nicht viel anfangen und schießen sie deswegen auch nicht gerne. Es sein denn, das Tier hat ein schönes Winterfell mit buschigem Schwanz. Der Fuchs wäre also wohl bald reif für die Ernte.

