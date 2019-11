Hans Still

Wandlitz (MOZ) Kekse aus der heimischen Küche von Kämmerer Christian Braungard, dazu Kaffee und herzliche Worte - die erste Begegnung des neuen Wandlitzer Bürgermeisters Oliver Borchert mit seinen Amtsleitern verlief am Mittwoch in ausdrücklich freundlicher Atmosphäre. Wie anders sollte es auch sein, die Dienstzeit von Jana Radant endete tags zuvor, nun ticken die Uhren vermutlich etwas anders. "Ich habe heute noch nichts entschieden", antwortet Borchert wenig überraschend auf die Frage, ob er schon erste Anweisungen erlassen habe.

Dass das so nicht bleiben wird, zeichnet sich schnell ab. So denkt Borchert darüber nach, das noch aus den Zeiten von Bürgermeister Udo Tiepelmann stammende "Glasmonster" aus seinem Büro zu verbannen. Gemeint ist der Glastisch, den auch Bürgermeisterin Jana Radant nutzte.

E-Auto auf dem Wunschzettel

Von seiner Amtsvorgängerin übernimmt Borchert zunächst den Dienstwagen. Dem schwarzen Tiguan gehört aber nicht die Zukunft. "Tatsächlich stelle ich mir im neuen Jahr irgendwann ein Elektroauto vor, Verwaltungen dürfen auch einmal Vorbild sein." Zumal die Gemeinde Wandlitz beim Landkreis zuverlässig 100 Prozent regenerative Energie einkaufe, ergänzt Borchert.

Borcherts Mitarbeiter dürfen sich auf einen Frühaufsteher als Chef einstellen. Zwischen 7.30 und acht Uhr will der Bürgermeister, der sich als Kaffee- und Grüner Teetrinker outet, morgens aufschlagen.

Bevor der Wandlitzer am Mittwoch seinen Dienst antrat, galt es, noch diverse Vorbereitungen zu treffen, die allesamt mit seiner bisherigen Freiberuflichkeit zu tun haben. So übernahm seine Frau die Verantwortung im Bioladen. Auch seine Arbeit als Diplomingenieur für Architektur wurde pünktlich vor dem Dienstantritt abgemeldet.

Wie Borchert sagt, will er Gesellschafter einer Firma bleiben, die er vor Jahren gemeinsam mit zwei Partner gegründet hatte. "Die zwei Mitgesellschafter sind Geschäftsführer und werden ihre Aktivitäten nach Paderborn und Kassel verlegen. Ich habe in Wandlitz schon über längere Zeit auf Architekturaufträge verzichtet", heißt es. Dass der Gesellschaft ein Haus mit fünf Mietparteien gehört, hält Borchert für vertretbar. "Das ist mit der Kommunalaufsicht besprochen, ein Bürgermeister darf Anteile an einem Haus haben und Gesellschafter einer GmbH & Co KG sein." Seinen Forstbetrieb würde Borchert gern behalten, dazu will er die Gemeindevertreter befragen und um Erlaubnis bitten.