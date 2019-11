Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Gegen 17 Uhr wurde das Feuer in einem Haftraum gemeldet, zwei Minuten später wusste die Leitstelle in Potsdam Bescheid, und um 17.08 Uhr waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort: Ein Brand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Wulkow hat am Dienstag die Feuerwehren aus Neuruppin, Alt Ruppin und Wulkow in Atem gehalten. Dass es sich dabei um eine Übung handelte, wusste nur ein kleiner Kreis Eingeweihter.

"Die JVA hatte sich diese Übung gewünscht", erklärt Axel Zoschke, stellvertretender Wehrführer in Neuruppin. Im Nachgang ist er sehr zufrieden: "Von der Zeit her ist es ein sehr guter Wert, dass sechs Minuten nach der Alarmierung die ersten Feuerwehrleute vor Ort waren." Dabei handelte es sich um die Einsatzkräfte aus Wulkow, die jedoch keine komplette Staffel stellen konnten. "Aber um 17.14 Uhr waren auch die Feuerwehrleute aus der Hauptwache da", so Zoschke. Zwölf Minuten nach der Alarmierung am Brandort zu sein, sei "gut, wenn nicht gar sehr gut – vor allem für den Außenbereich". Insgesamt waren 40 Brandbekämpfer mit acht Fahrzeugen beteiligt. 31 davon waren Atemschutzgeräteträger – auch das ist eine Zahl, die Zoschke zufrieden macht.

Der Einsatz war sehr realitätsnah. Die Einsatzkräfte mussten einen Dummy aus einer verrauchten Zelle holen. "Es ist bei niemandem eine Übungsmentalität eingetreten, nachdem klar war, dass es sich um einen Test handelt", erklärt Zoschke. Alle hätten konzentriert und fokussiert gearbeitet. Kleinere Probleme konnte die Feuerwehr aber durchaus ausmachen: So habe die Schleusung in die JVA die Feuerwehrleute rund zwei Minuten Zeit gekostet. "Man muss erst warten, bis ein Tor geöffnet ist, dann hineinfahren. Das Tor wird geschlossen, ein zweites öffnet sich. Das ist ein Zeitfaktor." Auch, dass das erste Fahrzeug vor Ort nicht voll besetzt war, sei schwierig. "Aber Wulkow ist ein kleiner Ort", erklärt Zoschkle. "Wenn die neue Wache in Alt Ruppin fertig ist, ergibt sich die richtige Einsatzstärke von selbst."