Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Oranienburgs Linke hat ihren Vorstand wiedergewählt. Gerrit Große bleibt Vorsitzende. Sie wurde am Montag einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Ihre Stellvertreter bleiben Monika Trommeshauser und Michael Taege. Mitglieder des Vorstands sind außerdem Ulla Daiber-Kielczynski, Elke Kästner, Monika Wernecke, Jutta Nitsche, Steffen Oppermann und Jürgen Quensel.

Der Vorstand werde sich für "eine gerechtere Gesellschaft, für die Balance zwischen Klimaschutz und sozialer Ausgewogenheit, für eine Mietenpolitik, die es allen ermöglicht, gut in dieser Stadt zu leben, für eine gelebte Erinnerungskultur, für eine Stadtentwicklung mit Augenmaß, für die Entwicklung der Ortsteile sowie für eine bessere Mobilität in der Stadt und zwischen den Ortsteilen" einsetzen, sagte Gerrit Große. "Und wir wollen weiterhin die Sorgen der Oranienburger ernst nehmen und mit ihnen ins Gespräch kommen." Deshalb soll es auch wieder Sprechstunden unter freiem Himmel geben. Am 6. Dezember will die Partei beispielsweise über Kinderarmut sprechen.

Die Partei habe sich außerdem mit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) solidarisiert und gegen eine Aberkennung der Gemeinnützigkeit des Vereins protestiert. Die Gemeinnützigkeit wird in Frage gestellt, weil die Vereinigung vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet wird. Aktuell läuft gegen die Aberkennung auch eine Onlinepetition, in der von einer unbegründeten Entscheidung die Rede ist. Mitglieder sprechen von einem "Schlag ins Gesicht" für die Verfolgten des Naziregimes.

Die Linke in Oranienburg hat aktuell 93 Mitglieder. Die Partei habe sich in den vergangenen Wochen über einige neue Gesichter freuen können, sagte Gerrit Große. In der Stadtverordnetenversammlung wird die Linke seit der Kommunalwahl im Mai durch fünf Mitglieder vertreten.