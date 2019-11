Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Für die Ärmsten der Armen der Oranienburger Tafel zu spenden und zu sammeln, hat in Oberhavel schon gute Tradition. Eine Aktion findet regelmäßig kurz vor der Adventszeit statt. Sie heißt "Gemeinsam Teller füllen". Daran nehmen drei Rewe-Läden und der Nahkauf in Oranienburg beteiligt.

In der Zeit vom 4. bis zum 16. November konnten Kunden für fünf Euro eine Lebensmitteltüte spendieren. Darin steckten: Doppelkekse, Tomatencremesuppe, Spaghetti, Reis, Tortellini und eine Nuss-Nougat-Creme. So kamen insgesamt 600 gefüllte Tüten im Wert von 3 000 Euro zusammen.

Im Einzelnen wurden bei Rewe Lück in Lück in Oranienburg 273 Tüten gespendet, bei Rewe Gabrich in Leegebruch 141 Tüten und bei Rewe Wiese in Velten 142 Tüten. Beim Nahkauf in Oranienburg kamen am Mittwoch noch einmal 44 Tüten hinzu, teilt Tafelchefin Viola Knerndel mit. "Damit haben wir für die zusätzliche Weihnachtsausgabe an unsere Tafelkunden in allen Ausgabestellen ausreichend Tüten und können alle Haushalte beschenken", so Knerndel, die sich bei allen Kunden und bei den Marktleitungen "ganz herzlich" für die Unterstützung bedankt.