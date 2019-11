Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Acker, Teller, Zukunft" – so hieß ein Workshop, zu dem der 2018 gegründete Ernährungsrat Prignitz-Ruppin auf das Schloss Vichel eingeladen hatte. Eine bunte Mischung an Interessierten, von Pädagogen, Landwirten, Gastronomen bis hin zu Verwaltungsmitarbeitern trafen zusammen, um sich über gesunde und regionale Ernährung in verschiedenen Arbeitsgruppen auszutauschen. Zum einen zu konkreten Projekten und zum anderen zu Visionen für die Region.

Ein Projekt ist ein Küchenneubau in einem Nachbarschaftshaus in Kyritz-West, der 2022 realisiert werden soll und bei dem sich der Rat einbringen will. Ihm schwebt ein kommunaler Betrieb mit Mehrfachnutzung vor. "Für eine kleine Kita wäre eine Küche nicht rentabel", erklärte Rahel Volz vom Ernährungsrat. Das sei erst ab 300 Essen der Fall. Daher sei es eine charmante Idee, beispielsweise auch eine Schule, eine Einrichtung für betreutes Wohnen zu versorgen oder einen Kantinenbetrieb für nahegelegene Betriebe anzubieten – quasi eine kommunale Gemeinschaftsverpflegung. Doch bisher gestalte sich die Kontaktaufnahme zu den Verantwortlichen als sehr zäh, berichtete Marc Schreiber.

Ein weiteres Projekt des Ernährungsrates soll bereits 2020 an den Start gehen: Die mit Fördermitteln unterstützte Ausbildung von Ernährungsbotschaftern. Diese sollen in Projektwochen mit sechs Modulen an Schulen in der Region in den siebten bis zehnten Klassen theoretisch und praktisch geschult werden. Ziel sei es, dass die Ernährungsbotschafter dann ihr Wissen in ihren Freundeskreis oder in ihre Familie tragen, und so indirekt Ernährungsbildung betreiben, sagte Marc Schreiber, der auch die Pausenzeiten an den Schulen verändern will. Die Zeit zum Essen sei zu kurz und es ist zu laut in den Mensen, sagt Rahel Volz, "Das ist keine Esskultur. Da können die Schüler das Essen nicht wertschätzen." Ein weiteres Problem seien die weiterführenden Schulen, an denen nur wenige essen, ebenso wenig wie Lehrer oder Erzieher – für Volz ein eindeutiges Zeichen. Eine Möglichkeit, das zu ändern, sei gemeinsam zu kochen.

Sie berichtet von einem Projekt, bei dem eine Schülergruppe für die Mitschüler Essen zubereitet. "Das Angebot wird gut angenommen und die Akzeptanz ist hoch, anders als beim Essen eines Caterers." Auch die Überarbeitung der Vergabekriterien für Kita- und Schulessen hat sich der Ernährungsrat auf die Fahnen geschrieben. Gewünscht wird ein erhöhter Anteil von Bio-Produkten und mehr Regionalität, damit die Wertschöpfung auch in der Region bleibt. Letzteres sei ein Problem, da EU-Vergabekriterien dem entgegen stünden, so Schreiber.