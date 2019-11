Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Sieben Auszubildende im Fleischerhandwerk des Oberstufenzentrums Ostprignitz-Ruppin nahmen jüngst an der Gastro Messe 2019 in Rostock teil. Die angehenden Fleischer und Fleischerei-Fachverkäufer aus dem zweiten und dritten Lehrjahr stellten sich dem Leistungswettbewerb. Vor Ort erstellten sie Platten mit Grillerzeugnissen, Fingerfood und Canapés. Außerdem gestalteten sie einen Tisch zum Thema "Silvester 2020 im Stil von 1920". Mit Erfolg: Mit den Platten erreichten sie dreimal Bronze, zweimal Silber und zweimal Gold. Der Fleischer-Azubi Belá Polonis erreichte zudem in der Einzelwertung den dritten Platz. Im Schulwettbewerb gewannen Sophie Barkholdt, Sevag Bardt, Jennifer Teetz, Béla Polonis, Laura Burrasch, Isabell Maaß und Lisa-Johanna Winter sogar den ersten Platz und bekamen den Pokal für die beste Mannschaftsleistung.