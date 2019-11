Papier statt Plastik: Am Wochenmarkt in Bernau benutzt Pawel Kwapis (l) an seinem Obst- und Gemüsestand viele Plastiktüten. Die Stadt will den Händlern künftig Papiertüten aushändigen, um plastikfreie Märkte zu schaffen. © Foto: Sergej Scheibe

Bernau (MOZ) Plastiktüten sind nicht mehr im Trend: Das Bundeskabinett hat bereits einen Gesetzesentwurf zum Verbot von Plastiktüten gebilligt. Nur noch die kleinen Tütchen für Obst und Gemüse sollen im Handel erhältlich sein. Auch im Barnim wird über die Reduzierung von Plastikverbrauch diskutiert. Ein Vorschlag der Linken und Grünen in Bernau wird heute in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. 10 000 Papiertüten sollen demnach an Händler auf dem Wochenmarkt ausgehändigt werden. Dadurch erhofft man sich, dass Kunden häufiger eigene Taschen und Körbe mitbringen und dass der Verbrauch von Plastiktüten auf Null sinkt. Die Papiertüten sollen den Händlern kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, die Herstellungskosten in Höhe von 3000 Euro werden von der Stadt getragen.

Eine notwendige Maßnahme?

Auf dem Wochenmarkt sind die Händler grundsätzlich offen für den Vorschlag. Doch berichten fast alle, dass die meisten Kunden mittlerweile sowieso schon ihre eigenen Beutel, Körbe oder Plastikbüchsen mitbringen. "Ich gebe am Tag vielleicht zwei Plastiktüten heraus. Die meisten Kunden haben das schon im Kopf", sagt Jürgen Frenzel, der auf dem Wochenmarkt einen Schuhstand betreibt. Ähnliches berichtet auch Manuela Rumi am Wurst- und Käsestand. "Die Kunden bringen oft Tupperboxen mit." Rumi hat nichts dagegen, Papiertüten anzubieten. "Ich lasse mich aber zu nichts verpflichten. Ich werde meine Kunden nicht zwingen, eine Papiertüte zu nehmen, wenn sie es nicht wollen", sagt sie. Die meisten Plastiktüten werden wohl am Obst- und Gemüsestand von Pawel Kwapis verwendet, dort greifen die Kunden ständig danach. Aber Kwapis weiß, dass der Wandel kommen muss. "Wenn die Papiertüten dann auch was aushalten, dann finde ich das gut.", sagt auch er. Philipp Schütte, der den Fischstand betreibt, schließt sich seinen Kollegen an, aber fragt sich, inwiefern das denn den Einwegmüll reduzieren soll. "Ob Papier oder Plastik, das macht ja keinen Unterschied. Das Papier landet genauso im Müll." Im Vorschlag der Linken und Grünen geht es ausdrücklich um Papiertüten aus Recyclingpapier, die zusätzlich zu festeren Papiertragetaschen angeboten würden.

Im Vorschlag der Grünen und Linken werden zwei Supermärkte als "besonders lobenswertes Beispiel" für Aktionen gegen Einwegmüll hervorgehoben. Einer davon ist der Edeka in den Bahnhofspassagen in Bernau. Dort werden Kunden dazu aufgefordert, Plastikbüchsen mitzubringen, um sie an der Fleisch- und Fischtheke zu befüllen. André Hübbe, der stellvertretende Geschäftsleiter des Handels, sagt, dass der Zuspruch aber nur mäßig ist. "Das Problem ist, dass die Lebensmittelvorschriften vorgeben, dass die Verkäufer an der Theke die mitgebrachten Boxen nicht anfassen dürfen. Der Kunde muss die Box erst auf ein spezielles, sterilisiertes Tablett legen, welches dann von dem Mitarbeiter berührt werden darf." Die Begründung ist nachvollziehbar: Es geht um Lebensmittelhygiene und Sauberkeit. In Supermärkten gibt es strenge Vorschriften, um Lebensmittelvergiftungen zu vermeiden. Michael Siebert, Leiter des Rewe in Basdorf, bestätigt diesen Vorgang. Auch bei ihm können Kunden am Mehrwegkonzept teilnehmen. "Da ist aber keine hohe Nutzungsquote. Es ist zwar ökologisch sinnvoll, aber nicht praktikabel. Man sollte lieber in recyclebares Papier investieren." Bei Rewe können die Kunden auch nicht Dosen von Zuhause mitbringen, sondern müssen erst eine genormte Box für knapp drei Euro im Laden kaufen.

Bußgeld für Plastiksünder

"Das Plastiktüten-Verbot finden wir hier aber wirklich gut. Bereits seit 2016 gibt es bei uns im Laden auch keine Plastiktüten mehr, wir sind dem also schon lange voraus", sagt Siebert.

Im Edeka ist das nicht der Fall. Dort werden an der Kasse neben Papiertüten auch noch Plastiktüten verkauft. "Ganz weglassen können wir die noch nicht. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier", sagt André Hübbe. Er wisse nichts von einem Plan, diese Tüten in naher Zukunft abzuschaffen. Sollte das Verbot im kommenden Jahr in Kraft treten wird auch Edeka umstellen müssen. Sonst droht laut Umweltministerium ein Bußgeld von bis zu100 000 Euro. Einwegplastik ist heute einfach out.