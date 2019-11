Burkhard Keeve

Germendorf (MOZ) Die Sicherung und Rekultivierung der Siedlungsabfalldeponie an der Hohenbrucher Straße in Germendorf wird zum Ende des Jahres abgeschlossen sein, teilt Andreas Ernst, Geschäftsführer der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH (OHBV) am Mittwoch mit.

"23,4 Millionen Euro haben wir in dieses Projekt investiert. Wir sind stolz zum Jahresende dann alle alten Deponien – in Fürstenberg, Gransee, Mildenberg und Germendorf gesichert und rekultiviert zu haben", so Andreas Ernst.

Seit Mitte der 1970er Jahre wurden auf dem 190 000 Quadratmeter großen Areal Hausmüll, Sperrmüll, Boden, Bauschutt, vereinzelt auch industrielle Abfälle, gelagert. Insgesamt rund drei Millionen Kubikmeter Siedlungsabfälle wurden dort abgeladen, bis die Deponie im Mai 2005 außer Betrieb gesetzt wurde.

"2007 haben der Landkreis und OHBV den Betrieb der Siedlungsabfalldeponien sowie deren Betreuung des Gasfassungssystems und die Verwertung von Deponiegas zur Gewinnung von elektrischer und thermischer Energie vertraglich geregelt. Dies betrifft die Nachsorge der drei bereits gesicherten Deponien in Fürstenberg, Gransee und Mildenberg sowie zuletzt die Sicherung und Rekultivierung der Deponie in Germendorf", erläuterte Andreas Ernst.

In zwei Bauabschnitten wurde die Oberfläche des Deponiekörpers in Germendorf mit einer Kunststoffdichtungsbahn abgedichtet, anschließend wurde eine ein Meter hohe polymere Abdichtung aufgebracht, die aus einer Entwässerungsschicht, 0,8 Meter Unterboden sowie 0,2 Meter Oberboden besteht.

Nach Abschluss der Baumaßnahme (Stilllegungsphase) wird die Deponie durch das Landesumweltamt in die Nachsorgephase entlassen. Zur Nachsorge zählt, dass das Gasfassungssystem rund um die Uhr bewacht wird, aber auch die regelmäßige Überwachung der Grundwasserqualität. "Natürlich finden ebenso regelmäßige Begehungen des Deponiekörpers sowie die Pflege und Wartung der baulichen Anlagen zur Nachsorge statt.