MOZ

Washington (MOZ) Oberkörperfrei und in eindeutiger Pose steht Donald Trump in Boxerhaltung auf der Fotomontage, die der US-Präsident am Mittwochnachmittag kommentarlos auf Twitter und Instagram veröffentlichte.

Die Posts gingen schnell viral und ernteten vor allem Häme und Spott.

Trump fiel in der Vergangenheit häufiger durch fragwürdiges Auftreten auf seinen offiziellen Profilen in sozialen Netzwerken auf.