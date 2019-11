Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Ausgerechnet zum nächsten globalen Klimastreik am Freitag ruft der Handel zum Konsum auf. Der vor einigen Jahren aus den USA zu uns herübergeschwappte "Black Friday" soll mit Schnäppchen ebendiesen ankurbeln. Tobias Fiedler ärgert das. Denn ausufernder Konsum gilt als wesentlicher Mitverursacher der Erderwärmung, weil unsinnig Ressourcen verbraucht werden und CO² erzeugt wird. Der Schüler des Louise-Henriette-Gymnasiums und Mitglied des Oranienburger Jugendbeirats reagiert auf die Schnäppchenjagd ironisch: "Ey, es gibt gerade Flüge nach Thailand für nur 99 Euro. Ich weiß, fliegen ist scheiße und so, aber man kann sich ja wohl noch was gönnen."

Hinter dem zunächst verwunderlich wirkenden Tweet gibt es einen Link, der zur Seite www.neustartklima.de führt. Die Fridays-for-Future-Bewegung ruft darauf zum Klimastreik auf. Anlass ist die am Montag beginnende UN-Klimakonferenz in Madrid. Fiedler findet aber auch in Deutschland und in Oranienburg ausreichend Gründe, für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen. Denn mit dem von der Bundesregierung beschlossenen Klimaschutzpaket verabschiede sich Deutschland von den Zielen der Pariser Klimakonferenz, die die Erderwärmung aufhalten sollen.

Fünf nach zwölf

Um "fünf nach zwölf" gibt es am Freitag vor dem Bahnhof Oranienburg eine Kundgebung. Dann startet von dort ein Protestzug. Bislang sind Demonstrationen in 501 deutschen Städten geplant. In Oranienburg gibt es seit einem Jahr regelmäßig Fridays-for-Future-Proteste. In den Sommerferien holte Tobias Fiedler auch Berliner Schüler nach Oranienburg. Ansonsten fährt er regelmäßig freitags zum Demonstrieren nach Berlin.

Er meint es wirklich ernst. Aber geht einem nach einem Jahr demonstrieren nicht mal die Luft aus? "Wir haben 50 Wochen lang für das Klima gestreikt, aber die Politik handelt nicht. Deshalb werden wir jetzt unbequem", antwortet der 16-Jährige. Es seien ja nicht nur Schüler, die sich für die Klimaschutzziele einsetzten. Auch Eltern, Wissenschaftler, Unternehmen, Vereine und eine breite Bevölkerungsschicht fordere zum Handeln auf. Zuletzt hätten in Deutschland 1,4 Millionen Menschen demonstriert. "Die Gesellschaft ist längst weiter als die Regierung", sagt Fiedler.

Aber auch in Oranienburg werde nicht gehandelt. Ein Antrag von SPD und Grünen zum Klimaschutz in der Stadt wurde am Montag vom Hauptausschuss abgelehnt. "Wenn unser Baudezernent dann auch noch sagt, Oranienburg könne nicht die Welt retten, ist unser Anliegen aktueller denn je", sagt Tobias Fiedler.