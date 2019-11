Michel Nowak

Erkner (MOZ) Am Ende ist es in der dunklen Aula des Carl-Bechstein-Gymnasiums am Dienstagabend fast unwirklich still. In den Köpfen der rund 80 Besucher klingen die letzten Worte aus Gerhart Hauptmanns Novelle "Fasching" nach.

Gut eine Stunde lang hatten die Zehntklässler Johanna Rath, Raphaela Scherfling und Nikita Garin gemeinsam mit Lehrer Jörg Schulze die tödliche endende Geschichte des Segelmachers Kielblock, seiner Frau Marie und Söhnchen Gustav vorgetragen.

Untermalt wurde das Geschehen von beinahe abstrakten Vorführungen der Teilnehmer eines Darstellendes-Spiel-Kurses sowie den energischen Klavierklängen des Neuntklässlers Stephan Gottschall. Mit dieser szenischen Lesung sind die diesjährigen Gerhart-Hauptmann-Festtage zu Ende gegangen.

"Wir wollten einen Schlusspunkt und vielleicht auch einen Höhepunkt setzen", sagte Jörg Schulze nach dem Schlussapplaus. Der Deutschlehrer hatte die Novelle für die Aufführung bearbeitet. Künftig soll es nun weitere Projekte des Gymnasiums mit dem Gerhart-Hauptmann-Museum geben.