Matthias Henke

Gransee Die fittesten Feuerwehrleute und die modernsten Einsatzfahrzeuge nützen wenig, wenn das Material, was maßgeblich dazu beiträgt, das Löschwasser von den Tanks und Hydranten in Richtung Brandort zu befördern, nicht in einem Topzustand ist: die Schläuche.

Um das weiter sicherzustellen und besonders effektiv zu gestalten, wird derzeit in den Gremien der einzelnen Kommunen über die Teilnahme am Schlauchverbund der Feuerwehren im Landkreis beraten. Von Granseer Seite gab der Amtsausschuss bei seiner Sitzung dafür grünes Licht. Der Verbund soll dazu dienen, für alle Feuerwehren im Landkreis ausreichend und völlig unabhängig von der Lage vor Ort die Verfügbarkeit von Druckschläuchen sicherzustellen. Eine Reserve von 100 Prozent der vorgeschriebenen Fahrzeugbeladung wird eingerichtet. 40 Prozent verbleiben beim örtlichen Träger, 60 Prozent zentral beim Landkreis. Der Kreis kümmert sich zudem mit einer Prüfeinrichtung um die Dokumentation von Pflege, Wartung und Reparatur und organisiert einen Hol- und Bringedienst für die Wehren, so dass diese stets einsatzbereite Schläuche in ihren Wachen haben. Beim Tausch gebraucht gegen gewartet spielen die Eigentumsverhältnisse keine Rolle.

Im Prinzip gebe es eine derartige Zusammenarbeit seit Jahrzehnten, erklärte Uwe Valentin (CDU), der auch Löschzugführer der Granseer Wehr ist, den Ausschussmitgliedern. Was seinerzeit im Altkreis Gransee etabliert wurde, sei nach der Kreisfusion auch im Bereich Oranienburg fortgeführt worden. Zwischenzeitlich geriet das Konzept allerdings etwas in Schieflage, einige Wehren beschafften viele Schläuche, einige "ruhten sich auf ihren Lorbeeren aus". Von daher sei es gut, den Verbund vertraglich zu fixieren. Vorteile bringe das für das Amt nicht zuletzt auch im finanziellen Bereich. "So können ganz andere Preise erzielt werden", sagte Valentin. Man stelle sich vor, der Landkreis schreibt zentral mehr als 3 000 Druckschläuche aus. In derartige Größenordnungen könne eine Gemeinde alleine nicht vorstoßen, um günstige finanzielle Konditionen auszuhandeln.

Um am Schlauchverbund teilzunehmen und von dem Konzept zu profitieren ist allerdings zu gewährleisten, dass alle Druckschläuche nach DIN genormt seien. Das sei in der Amtsfeuerwehr aber zu 90 Prozent nicht der Fall. Dies bringe also eine umfangreiche Neuanschaffung mit sich.