Eisenhüttenstadt Stellvertretend für eine Vielzahl von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sind am Mittwochabend fünf Eisenhüttenstädter mit einem Eintrag in das "Buch des Ehrenamtes der Stadt Eisenhüttenstadt" und mit der Verleihung des Ehrenamtsabzeichens der Stadt für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement geehrt worden. Elly Wendemuth und Uwe Pauksch haben die Ehrung zu Beginn der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung entgegengenommen. Die anderen drei Ehrenamtler – Marga Kaulke, Norbert Brose und Christian Prengemann – waren am Mittwochabend verhindert und werden sich zu einem späteren Zeitpunkt in das Buch eintragen.

Wertgutscheine für Kultur

Als weitere Anerkennung erhielten die fünf Frauen und Männer Wertgutscheine, mit denen sie Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen, die 2020 in städtischen Kultureinrichtungen stattfinden, erwerben können. Der Gedanke dahinter: Wer seine Zeit immer für andere investiert, soll auch mal Zeit nur für sein Vergnügen verbringen dürfen. Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Wolfgang Perske, und Bürgermeister Frank Balzer (SPD) dankten den fünf Geehrten im Namen der Stadt Eisenhüttenstadt und ihrer Bürger.

Marga Kaulke engagiert sich seit Jahren in der VII. Seniorenwanderschaft Eisenhüttenstadt. Sie organisiert dort ein abwechslungsreiches Vereinsleben, erstellt die Wanderpläne, initiiert Wanderungen und Vereinstreffen. Dabei ist sie äußerst verantwortungsbewusst, zuverlässig, hilfsbereit und bescheiden. Sie erwarb die Übungsleiterlizenz und sichert damit das Fortbestehen der Wandergruppe.

Elly Wendemuth ist seit 60 Jahren Mitglied der Volkssolidarität, leitet seit 2013 den Vorstand. Sie singt seit 1978 im Volkschor, ist seit 1990 Vorsitzende des Vereins Volkschor und organisiert dort nicht nur Auftrittstermine und Sponsorentreffen sowie pflegt überregionale Kontakte, sondern kümmert sich auch um ein unterhaltsames Vereinsleben.

Seit vielen Jahren engagiert sich Norbert Brose im Ortsteil Fürstenberg (Oder). An allen 20 Brückenfesten und den Weihnachtsmärkten und Osterfeuern war er beteiligt. Zuletzt engagierte er sich beim Jubiläum "125 Jahre Oder-Spree-Kanal", organisierte unter anderem Motorbootrennen. Mit seinen historischen Maschinen und Werkzeugen bereichert er Volksfeste und er gestaltete für den Schönfließer Festumzug einen Festwagen.

Im Einsatz für Schönfließ

Die BSG Stahl Eisenhüttenstadt kann seit vielen Jahren in der Abteilung Taekwondo-Sport auf Uwe Pauksch bauen. Seit 1991 ist er aktiver Übungsleiter für Kinder und Jugendliche und seitdem auch Mitglied der Abteilungsleitung. Neben der Trainertätigkeit besucht er regelmäßig Fortbildungen. Vor allem seine Zuverlässigkeit wird sehr geschätzt. Mit großem Engagement und viel persönlichem Einsatz nahm er über Jahre erfolgreich Einfluss auf die positive Entwicklung des Taekwondo-Sports im Verein sowie darüber hinaus.

Christian Prengemann ist Vorstandsvorsitzender des Heimatvereins Schönfließ. Unter seinem Vorsitz hat sich die Mitgliederzahl vervielfacht und der Zusammenhalt im Ortsteil stark verbessert. Hervorzuheben ist sein besonderes Engagement für die Geschichte und Tradition des Ortsteiles, was sich aktuell in der Aufstellung eines Denkmals widerspiegelt. Er hat zudem immer ein offenes Ohr für die Probleme und Fragen der Schönfließer.