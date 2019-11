Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Das Mittagsgeschäft läuft, als wäre nichts geschehen. Dabei ist es am Mittwoch gegen 13 Uhr keine zwölf Stunden her, dass die Wirtin des griechischen Restaurants in der Schöneicher Dorfstraße in ihrer Wohnung von vier Maskierten überfallen wurde. Aber der Betrieb muss weitergehen, auch wenn dem Kellner, der von den Geschehnissen erzählt, die Fassungslosigkeit noch ins Gesicht geschrieben steht.

Gegen 1.20 Uhr, das Restaurant war längst geschlossen, gab es demnach plötzlich Lärm im Haus. Vier Maskierte hatten sich laut Polizei Zutritt verschafft. Sie begaben sich sich zur ebenfalls darin befindlichen Wohnung der 58-jährigen Restaurantbesitzerin. Einer der Männer habe die Frau grob umfasst und von ihr Bargeld gefordert. Mit ihrer Beute, über deren Höhe die Polizei keine Angaben macht, verließen sie fluchtartig die Wohnung. Auf dem Weg nach draußen wurden die Täter von weiteren Mietern des Hauses gesehen, bevor sie auf dem Restaurantparkplatz in einen dort parkenden weißen Pkw stiegen. Ein weiterer Täter, der am Lenkrad des Autos gewartet hatte, startete den Wagen und fuhr mit ihnen dann in Richtung Neuenhagen los.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen übernommen hat, bittet nun auf der Suche nach den Tätern um Hilfe und fragt: Wer hat die Flucht der vier Personen beobachtet und kann Hinweise zu den Unbekannten oder dem weißen Pkw geben?

Der Kellner, der seinen Namen nicht nennen möchte, hat die Maskierten auch flüchten sehen. "Das ging alles so schnell", sagt er am Tag danach. "Innerhalb von ein paar Minuten waren die wieder weg." In der Nacht habe er kaum ein Auge zugetan, erzählt er. Seine Chefin, die bei dem Überfall zumindest körperlich nicht verletzt wurde und Mittwochmittag ebenfalls wieder im Restaurant ist, war gerade bei der Polizei in Erkner, um mit Hilfe eines Dolmetschers den Tathergang zu schildern.

Die Beamten versuchen jetzt, aus den bisherigen Erkenntnissen neue Ermittlungsansätze abzuleiten, wie Sprecherin Bärbel Cotte-Weiß sagt. "Wir nutzen alles, was auf der Hand liegt, um in dem Fall weiterzukommen." Im Moment gehen die Ermittler nach ihren Worten nicht davon aus, dass es einen Zusammenhang mit zwei weiteren Raubüberfällen ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch auf einen Supermarkt in Wriezen (Märkisch-Oderland) und ein Schnellrestaurant in Eiche (Barnim) gibt. Ein Indiz dafür: Die Täter nutzten verschiedene Fahrzeuge.

Weihnachtsgeschäft steht bevor

Im Schöneicher "Iridion" ist unterdessen das Abendgeschäft vorzubereiten. Als nächstes stehen viele Weihnachtsfeiern bevor, die die Gastronomen unbedingt stattfinden lassen wollen. Auch wenn nach dem Überfall Angst bleibt, wie der Kellner sagt. "Aber wir wollen für unsere Gäste da sein."

Hinweise erreichen die Polizei in Fürstenwalde unter Tel. 03361 5680, jede andere Polizeidienststelle oder das Internet.