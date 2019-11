aaa (MOZ) Wer in seiner Garage Möbel, Fahrräder oder den Rasenmäher lagert, muss mit einer Strafe von bis zu 500 Euro rechnen.

So steht es in der Garagenverordnung vieler Bundesländer, so unter anderem in der hessischen und der aus Rheinland-Pfalz.

Brandenburg verzichtet auf solch einen Passus und das stört niemanden. Eine völlig andere Dimension nimmt eine solche Vorschrift aber an, wenn es um die Aufbewahrung von Verstorbenen geht. Die nicht genehmigte Lagerung von Leichen in einer ausgedienten Kfz-Werkstatt in Biegen sorgte im September über die Grenzen Brandenburgs hinaus für Entsetzen. Monate später stellt der zuständige Landkreis fest, dass die Verursacher nicht zur Verantwortung gezogen werden können, weil das Brandenburgische Bestattungsgesetz offensichtlich nichts dazu aussagt, wie die Aufbewahrung zu erfolgen hat. Das kommt einem Freibrief für alle Bestatter gleich, wenn hier nicht nachgebessert wird.

Juristisch mag die Behörde auf der sicheren Seite sein. Moralisch ist der Fall Biegen mehr als fragwürdig. Erst recht, wenn man weiß, dass der eigentliche Bestatter Vertragspartner der Generalstaatsanwaltschaft ist und Aufträge einfach weitergegeben hat.