Trebitz (MOZ) Herbert Nemack ist am Mittwoch 85 Jahre alt geworden. Der Trebitzer ist der älteste Zeitungszusteller in der Region Beeskow. Christiane Stöwer, Organisationsleiterin beim Pressezustellservice Beeskow, gratulierte ihrem treuen Mitarbeiter.

Nemack trägt seit 1991 die Märkische Oderzeitung aus. Der Trebitzer ist bekannt für sein Pflichtbewusstsein und seine Zuverlässigkeit. Der 85-Jährige trug selbst an seinem Geburtstag nicht nur die MOZ, sondern auch den Märkischen Markt aus. Nemacks Tätigkeit als Zusteller begann nach dessen Eintritt in den Ruhestand nach der Wende. Zuhause herumzusitzen kam für den Rastlosen nicht in Frage. Rasch wurde er zu einem der zuverlässigsten Zusteller. Dabei hatte der jenseits der Oder Geborene zunächst den Beruf des Forst-Facharbeiters gelernt und später als Hochöfner beim damals neu eröffneten Eisenhüttenkombinat Ost in Eisenhüttenstadt gearbeitet. Seine letzte berufliche Station war die des Langholzfahrers.

Seinen Geburtstag feierte Nemack gemeinsam mit seiner Frau Ursula, Familie, Freunden und Bekannten bei sich zuhause in Trebitz.