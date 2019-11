Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Ende 2018 beschlossen Oberkrämers Gemeindevertreter, an verschiedenen Stellen auf den Dörfern blinkende Geschwindigkeitsanzeiger aufstellen zu lassen, um die Sicherheit zu erhöhen. Was ist seitdem passiert? Das fragt sich auch Sebastian Wolf von den Linken. "Laut des Beschlusses sollte es ja bereits dieses Jahr erledigt sein. Und da auch wir uns, wenn auch weitergehend mit verbindlichem Tempo 30, für eine Verkehrsberuhigung stark gemacht hatten, habe ich bei der Verwaltung nachgehakt", teilt Wolf mit.

Bauamtsleiter unzufrieden

Bauamtsleiter Dirk Eger gibt Auskunft zur Verzögerung: "Aufgrund der angespannten Personalsituation ist es uns nicht gelungen, die Abstimmungen zu den Standorten der Tempo-Info-Geräte mit den Baulastträgern abzuschließen und das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung fertigzustellen." Er selbst sei mit dem zeitlichen Verlauf unzufrieden, "da bereits in dem dem Beschluss zu Grunde liegenden Konzept ein nicht unerheblicher Aufwand der Verwaltung steckt".

In den vergangenen Wochen habe er technische Details zum Anschluss an die Straßenbeleuchtung mit einem Elektriker abstimmen können. "Der Standort an der Kita Schwante ist mit der Elektrik vorgerüstet, da wir dort im Bereich planmäßige Tiefbauarbeiten an der Zufahrt vorgenommen haben."

Im Dezember soll nun die Ausschreibung zur Lieferung und Montage der Anzeiger veröffentlich werden. Das Aufstellen wird für kommendes Frühjahr erwartet, "soweit die Witterung frostfrei ist". Da die Maßnahme als angefangen gelte, verfallen auch die im Haushalt eingestellten Mittel nicht.