Beeskow (MOZ) Die Kriminalpolizei bittet jetzt um Hilfe bei der Aufklärung einer Straftat aus dem Sommer. Nachdem ein Unbekannter in den Vormittagsstunden des 21. Juni 2019 in Beeskow die Handtasche einer Frau gestohlen hatte, betrat er in den frühen Nachmittagsstunden des selben Tages die Sparkassenfiliale in Beeskow.

Mit der Geldkarte, die aus der Geldbörse der Handtasche der Geschädigten stammte, nahm er zwei Bargeldabhebungen vor und kassierte damit einen vierstelligen Betrag. Von dem Unbekannten liegen jetzt Fotos vor, teilte die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Ost in Frankfurt bat am Mittwoch in einer Pressemitteilung um Mithilfe: Wer erkennt den Mann, der auf diesem Bild bei der Bargeld-Abhebung in der Sparkassenfiliale Beeskow zu sehen ist, oder kann den Ermittlern Angaben zu dessen Aufenthaltsort geben?

Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat nimmt die Polizeidirektion unter der Telefonnummer 03361 5680, jede andere Polizeidienststelle oder über die Seite der Polizei im Internet unter www.polizei.brandenburg.de entgegen.