Ines Weber-Rath

a (MOZ) Der Vorsitzende des Amtsausschusses Lebus, Reitweins Bürgermeister Detlef Schieberle, hat zu Beginn der Beratung des höchsten Gremiums des Amtes am Dienstagabend Mike Bartsch die Ernennungsurkunde als neuer Amtsdirektor überreicht. Er tritt zum 1. Januar 2020 die Nachfolge von Heiko Friedemann an. Der hatte am Dienstag seinen letzten Tag im Amt. Friedemann gratulierte Mike Bartsch herzlich, wünschte ihm Erfolg und ermunterte seinen Nachfolger, sich zu melden, wenn er eine Frage habe. Auf das Angebot will Bartsch gern zurück kommen.