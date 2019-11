Berlin (NBR) Ist ein Gefühl strafbar? Das ist eine Frage, die sich in aufgeheizten Zeiten wie diesen neu stellt – in denen Respekt und Sachlichkeit von Geringschätzung und Hass abgelöst zu werden scheinen.

Genauso wie Liebe oder Freundschaft im aufgeklärten, sachlich begründeten deutschen Recht keinen Platz für einen Bonus bieten, sind negative Emotionen wie Hass oder Eifersucht an sich nicht strafbar. Allerdings hat mutwillig zur Schau gestellter Hass in den letzten Jahren Menschen zu einer Reihe von teils tödlichen Straftaten angestiftet.

Hass, dieses brennende, verschlingende Gefühl, das oft aus einer eigenen Machtlosigkeit entspringt, hat sich aus dem privaten Raum in die Öffentlichkeit hinausgekämpft. Wer ihm erliegt, kanzelt jegliche abweichende Meinung gleich mit dieser schärfsten Emotion ab, derer ein Mensch fähig ist – mitsamt der möglichen Konsequenzen, die er dem anderen an den Hals wünscht. Wenn man jemandem den Tod, die Vergewaltigung oder die Verstümmelung androht, nur weil der andere nicht so denkt wie man selbst, dann stellt man alles infrage, was eine humane Gesellschaft ausmacht.

Waren es hierzulande früher vor allem Rechts- und Linksextremisten, Antisemiten und zuletzt auch Islamisten, die den Hass auf andere kultivierten, ist die deutsche Öffentlichkeit inzwischen in einem Extremismus der Meinungen angekommen. Jahrzehntelang gelang es den Parteien, die Emotionen eines Großteils der Menschen in konstruktive Bahnen zu lenken, Kompromisse und Lösungen zu finden. Das gilt heute nicht mehr uneingeschränkt. Im Gegenteil: Mit der AfD ist eine Partei im politischen Spektrum angekommen, die den Hass und die vermeintliche Ohnmacht ihrer eigenen Klientel noch kultiviert.

Der Hass, der von den Stammtischen ins Internet gezogen ist und dort tausendfach verstärkt wirkt, hat zu Bedrohungen geführt – Bürgermeister treten zurück, engagierte Menschen fürchten um ihre Familien. Auch der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat seine Ursache im Hass.

Wenn jetzt das Bundeskriminalamt bei seiner aktuellen Herbsttagung das Thema Hasskriminalität auf die Agenda setzt, dann ist das also nur konsequent. Bereits heute ist Volksverhetzung im Strafgesetzbuch mit bis zu fünf Jahren Haft belegt. Nun soll das Recht an die Zeiten des Internets angepasst werden: Internetanbieter sollen die Daten von Hasskommentatoren herausgeben, die Länder wollen Schwerpunktstaatsanwaltschaften einrichten, das BKA eine Zentralstelle.

Das sind gute Ansätze, aber ihre Umsetzung wird Zeit brauchen. Und: Diese Antworten zielen lediglich auf die Strafverfolgung. Die gesellschaftliche Antwort, wie man den Hass bändigen kann, steht hingegen noch aus. Denn während man die Auswirkungen von negativen Emotionen durchaus hart bestrafen kann und sollte, sind Gefühle nicht strafbar. Sie gehören zu Lebewesen. Den Menschen jedoch macht es aus, sich ihnen nicht unkontrolliert auszuliefern. Respekt und Nachdenken statt Hass und Verurteilen könnten ein erster Schritt hin zu dieser Antwort sein.

