Frankfurt (Oder) (MOZ) Ante Covic war nicht mehr zu halten. Zu grausam waren zuletzt die Auftritte des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Die Regeln des Geschäfts besagen, dass dann der Trainer dran glauben muss, der im Übrigen auch nicht immer die beste Figur gemacht hat.

Jetzt soll es also Jürgen Klinsmann richten – zumindest bis Saisonende. Ein klangvoller Name gewiss, aber als Bundesliga-Trainer hat er sich bei seinem völlig missratenen Engagement bei Bayern München vor zehn Jahren wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Seit damals verfolgte er das Geschehen im Oberhaus aus Kalifornien. Er hat mit Training mit Vereinsmannschaften keine weitere Erfahrung.Und doch hat die Personalie des ehemaligen Bundestrainers seinen Charme. Klinsmann hat, wie das Sommermärchen bei der WM 2006 zeigte, eine packende Ansprache, kann seine Profis aufrütteln. Das fehlte zuletzt extrem – der erschütternde Auftritt beim 0:4 beim Abstiegskandidaten war nur der letzte Beleg dafür.Eines ist klar. Die Personalie Klinsmann ist eine Personalie des neuen Geldgebers. Lars Windhorst zeigt, dass er beim Hauptstadtclub sehr viel mehr sein will als ein stiller Teilhaber. Vor allem auf sein Betreiben kam Klinsmann in den Aufsichtsrat. Jetzt soll bei der Alten Dame neben dem sportlichen Erfolg, der sich dank seiner Millionenspritze einstellen soll (wenn es denn so leicht wäre), auch Glanz und ein wenig Glamour Einzug halten. Leidtragender dürfte Sportdirektor Michael Preetz sein, der mit Arne Friedrich einen prominenten Helfer, besser gesagt Aufpasser, erhält.