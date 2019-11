Andrea Linne

Panketal (MOZ) Wer nach Panketal zieht, der baut auf die Zukunft. Mit den großen Grundstücken eröffnen sich Möglichkeiten, auch für den Nachwuchs Fläche zum Bauen vorzuhalten. Doch damit könnte es vorbei sein. Nachdem im Vormonat bereits für die Grundstücke zwischen Bodestraße und Dranse eine Veränderungssperre verhängt wurde, um zu prüfen, ob dort ein Bebauungsplan das Errichten von Häusern in zweiter Reihe verhindern kann, stand am Montag ein Bebauungsplan für den Priesterweg an. Das Aufstellen des Plans soll auch hier verhindern, dass ein zweites Haus je Grundstück entstehen kann.

Für Clemens Herrmann von BVB/Freie Wähler ein Unding. Es werde in die Eigentumsrechte der Einwohner eingegriffen. Mit dem nun mehr genehmigten Flächennutzungsplan für alle Ortsteile seien Waldflächen oder Regulierungsgebiete in Sachen Regenwasser geschützt. Ulrike Schneeweiß (Unabhängige/Grüne) befürwortete das Freihalten von Grünflächen. Auch Carola Wolschke (Bündnis Panketal) sprach sich für das Regulierungsinstrument B-Plan aus. AfD und CDU sahen die Sache kritisch.

Überflutungsschutz nötig

Bei den Dransewiesen greife der Überflutungsschutz, das sei noch zu akzeptieren, so Karl-Heinz Fittkau (CDU). Sigrun Pilz (GiP) will den gartenähnlichen Charakter im Ort erhalten und befürwortete große Grundstücke. Christiane Herrmann (BVB/Freie Wähler), selbst Planerin, sprach von einem "Bauverhinderungsplan" und mahnte zu besonnenem Handeln. Bei Grundstückspreisen von mehr als 210 Euro je Quadratmeter könne einer Familie nicht verwehrt werden, Kindern eine Zukunft zu bieten.

In der namentlichen Abstimmung waren dann 14 Gemeindevertreter für den B-Plan, zehn dagegen bei zwei Enthaltungen. Durch den hohen Siedlungsdruck, begründete die Gemeinde, werde weiter verdichtet. In Sachen Regenentwässerung und Infrastruktur-Entwicklung führe das zu großen Problemen. Das Plangebiet umfasst 3,3 Hektar und insgesamt 21 Flurstücke. An den Dransewiesen soll mit Mehrheitsbeschluss vom Oktober eine hintere Baugrenze festgelegt werden. Betroffen sind 22 Flurstücke.