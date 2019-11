Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Es liegt nicht nur an der scheußlichen roten Perücke. Und auch die krumme Nase aus Plastik allein dürfte nicht den Ausschlag geben. Aber auf der Bühne ist Elisa-Lynn Lehmann (24), die eben noch charmant lächelnd im Saal gesessen hatte, schlicht zum Fürchten. Zum Fürchten gut. Die Erzieherin, die seit elf Jahren im Eberswalder Kinder- und Jugendtheater mitmischt, spielt die böse Hexe Mora. Und geht so stark in der Rolle auf, dass sie keinerlei Problem damit hat, wild gestikulierend in den Holzstiel ihres Hexenbesens zu beißen, um dem Publikum klar zu machen, wie wütend sie gerade ist.

Alle Mitwirkenden sind während der Probe mit Feuereifer bei der Sache. Dabei entfaltet sich das spannende Geschehen auf der Bühne vor dem fast leeren Saal des Kulturbahnhofs in Finow. In der ersten Reihe sitzt bloß Simone Blum, die künstlerische Leiterin der Waggon-Komödianten, von der das Textbuch für "Die roten Zauberschuhe" stammt und die auch Regie führt. Doch was heißt bloß? Der Generalin des Kinder- und Jugendtheaters entgeht nicht die kleinste sprachliche Schluderei. Und selbst ein schief sitzendes Schleifchen an einem Kostüm fällt ihr auf. Simone Blum braucht kein Mikrofon, um sich Gehör zu verschaffen. Ihre Kommandostimme schallt durch den Saal. Ihre Kritik ist gefürchtet. Ihr Lob lässt die damit Bedachten auf Wolken schweben.

"Du musst zaubern, bevor das Geräusch dazu eingespielt wird", ruft sie Glinda zu, in deren weißem Ballkleid bei der Durchlaufprobe Sophie Range (15) steckt. Die gute Hexe setzt den Hinweis ihrer Regisseurin mühelos um.

In diesem Jahr erzählen die Waggon-Komödianten eine Geschichte, die dem Kinderbuch "Der Zauberer von Oz" nachempfunden ist, mit dem der US-amerikanische Schriftsteller Lyman Frank Baum 1900 einen zeitlosen Klassiker veröffentlicht hat. Hier wie da geht es um das Mädchen Dorothy und ihr Hündchen Toto, die von einem Wirbelsturm aus Kansas ins Zauberland gepustet werden. Die Hauptrolle teilen sich die Zwillingsschwestern Lara und Nelé Fiedler (14). Für die meisten Figuren gibt es sicherheitshalber zwei Besetzungen.

Natürlich will Dorothy sofort wieder heim. Indes liegt das Zauberland hinterm Regenbogen – und Kansas ist ohne Magie unerreichbar. Zum Glück schenkt Glinda ihr ein Paar rote Zauberschuhe. Die mussten übrigens doppelt angeschafft werden, weil ein Zwilling die Schuhgröße 37 und der andere die 41 hat. Von der guten Hexe bekommt das Mädchen überdies den Rat, den Zauberer von Oz aufzusuchen. Der könne bestimmt helfen.

Auf dem Weg in die Smaragdenstadt trifft Dorothy zunächst eine Vogelscheuche, deren Kopf ausschließlich mit Stroh gefüllt ist. Der arme Kerl, der später als Weiser Scheuch übrigens zum Herrscher der Smaragdenstadt ernannt wird, wünscht sich nichts mehr als ein bisschen Verstand. Als ihn Dorothy fragt, wie es denn komme, dass er auch ohne Gehirn sprechen könne, lautet dessen Antwort: "Das weiß ich nicht. Aber manche Menschen reden ja selbst ohne Sinn und Verstand".

Diesen Dialog habe sie unter dem Eindruck der bisher erlebten Stadtverordnetenversammlungen geschrieben, verrät Simone Blum am Rande der Probe. "Da war das Geschwafel gelegentlich kaum noch auszuhalten", sagt die Regisseurin, die im Mai mit FDP-Mandat ins Eberswalder Parlament gewählt wurde.

Drei Hexen voller Niedertracht

Die Premiere für "Die roten Zauberschuhe" am 30. November ist ausverkauft. Das Gleiche gilt für die Vorstellungen am 1., 8. und 14. Dezember, die alle im Kulturbahnhof über die Bühne gehen. Aussichtsreicher sieht es bei den Aufführungen in der Stadthalle im Familiengarten aus, zu denen für den 6. Dezember, 10 und 14 Uhr, eingeladen wird. Da können im Kulturamt der Stadt Eberswalde noch Restkarten bestellt werden.

Bei der Probe versuchen die böse Hexe Mora und ihre ebenso garstigen Mithexen immer noch, Dorothy die Zauberschuhe wegzunehmen und damit die Macht im Zauberland an sich zu reißen.

Als die Geschichte glücklich zu Ende gespielt ist, wird aus dem Bösewicht wieder eine herzliche junge Frau. "Mir gefällt bei den Waggon-Komödianten besonders, das es bei uns so familiär zugeht", sagt Elisa-Lynn Lehmann. Das Spielen vor Publikum sei pures Gold fürs Selbstbewusstsein.

Karten im Kulturamt, Tel. 03334 64411