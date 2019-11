Lukas Grybowski

Frankfurt (Oder) (MOZ) Einen kleinen Anschubser brauchte es, erzählt Herthas Manager Michael Preetz, doch am Ende entschied sich Jürgen Klinsmann dazu neuer Cheftrainer bei Hertha BSC zu werden, zumindest bis zum Saisonende.

"Hertha ist ein schlafender Riese. Ich habe große Lust und Freude auf diese Aufgabe", sagt Klinsmann mit einem Lächeln im Gesicht.

"Wenn ich etwas übernehme, mache ich das nicht halb, sondern hundertprozentig. Ich bin vorbereitet und habe einen Stab mitgebracht, der auf Abruf war", erklärt der 55-Jährige. Alexander Nouri, der bereits Bundesligaerfahrung als Cheftrainer von Werder Bremen hat und Ex-Profi Markus Feldhoff werden ihn unterstützen. Zudem wird die Position des Torwarttrainers mit Andreas Köpke, eigentlich Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft, besetzt. Trotz des Abgangs von Ante Covic gibt es weiterhin ein Vater-Sohn-Duo bei den Berlinern, denn Pascal Köpke steht seit dem Sommer 2018 bei Hertha unter Vertrag, war in dieser Saison aber lediglich dreimal im Kader und absolvierte ein Spiel bei der zweiten Mannschaft. Mit Arne Friedrich wird es zudem einen Performance Manager geben. Dabei erklärte Klinsmann, dass er seinen Co-Trainern auch freie Hand bei der Trainingsplanung-und Gestaltung lassen werde und mehr beobachten wolle. "Sie sollen das Training auch ruhig lautstark leiten. Die Spieler höre meine Stimme oft genug in den Ansprachen und Gesprächen zwischendurch", gibt der Weltmeister von 1990 die Rollenverteilung vor.

Momentan steht Hertha in der Tabelle mit nur 11 Punkten auf Tabellenplatz 15. Klinsmann, der vor allem als starker Motivator gilt, will daher ein Gemeinschaftsgefühl herbeiführen, um die dringend benötigten Punkte zu holen und langsam in der Tabelle nach oben zu klettern. Seine Spielphilosophie will er dazu erst mal hinten anstellen. "Es gilt weniger, den attraktivsten Fußball zu spielen, sondern die Mannschaft braucht unbedingt Punkte. Meine Idealvorstellung war immer offensiv ausgerichtet, mit Risiko nach vorn zu spielen und jungen Spielern Chancen zu geben, aber das stelle ich erst mal hinten an", erklärt der 55-Jährige.

Erst vor wenigen Wochen wurde Klinsmanns als Aufsichtsratsmitglied und Vertrauter des neuen Hertha-Investors Lars Windhorst, der mit 224 Millionen Euro 49,9 Prozent der Anteile der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA übernommen hatte, vorgestellt. Von einer heimlichen Machtübernahme vom Investor will Manager Michael Preetz aber nichts wissen. "Ich glaube, die Zusammenarbeit zwischen Tennor, Lars Windhorst und Hertha BSC ist noch nicht so alt. Wir haben das übergeordnete Ziel, Hertha BSC nach oben bringen zu wollen. Wir werden von der Zusammenarbeit mit Tennor profitieren und partnerschaftlich miteinander arbeiten. Aber wir sind gerade dabei zu definieren, wie die Rollen aussehen."

Keine Buddha-Statuen

Bei seiner Zeit beim FC Bayern sorgte Klinsmann mit Sprüchen wie "Ich will jeden Spieler jeden Tag ein bisschen besser machen" und Buddha-Statuen für viel Aufsehen. Mit diesen Statuen habe er jedoch nie etwas zu tun gehabt. "Ich bin sehr dankbar für das eine Jahr beim FC Bayern, weil ich dort sehr viel gelernt habe."

Am Sonnabend wird Jürgen Klinsmann im Spiel gegen Borussia Dortmund das erste Mal auf der Bank im Olympiastadion sitzen. "Am Samstag wird ein volles Stadion hinter der Mannschaft stehen, um die nötigen Punkte zu holen", freut sich der ehemalige Stürmer.