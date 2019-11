Lukas Grybowski

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Sache wiederholte Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union Berlin, immer wieder auf der Mitgliederversammlung am Mittwochabend: "Wir definieren uns nicht über Zahlen, sondern über den sportlichen Erfolg. Nur mit nachhaltigem sportlichem Erfolg kann man auch wirtschaftliche Stabilität gewinnen und sich wieder sportlich weiterentwickeln."

Und der sportliche Erfolg ist bei den Köpenicker nach drei Siegen in Folge in der Fußball-Bundesliga gegeben. "Uns fällt nichts einfach zu, wir arbeiten jeden Tag dafür, aber haben noch gar nichts erreicht." Doch diese Arbeit honorieren auch die Fans, denn das Stadion An der alten Försterei ist bei jedem Spiel ausverkauft. Die Berliner erreichen so viele Ticketanfragen, dass sie die Karten in einem Losverfahren an Mitglieder vergeben. So stieg die Anzahl der Vereinsmitglieder innerhalb der vergangenen 12 Monate von 21 394 auf 34 681. "Das Mitgliederwachstum lässt gar nicht nach, und der Boom freut uns natürlich sehr." Und ergänzte: "Wir wollen, dass unser Weg in den Profifußball von einer breiten Gemeinschaft getragen wird, und jedes Mitglied ist eine Bestätigung unseres Weges."

Stadionverbote angekündigt

Dabei kam er auch auf die Vorfälle beim Derby gegen Hertha BSC zu sprechen, als vermummte Union Fans nach dem Spie. das Feld stürmten. "Es ist natürlich inakzeptabel. Wir sind mit der Fanszene in Kontakt, und es wird keine Pauschalverurteilung geben. Ich bin für maßvolles Handeln, aber für die Täter wird es Haus- und Stadionverbote geben. Uns steht ausreichend Videomaterial zur Verfügung."

Damit zukünftig noch mehr Zuschauer in der Alten Försterei Platz finden, soll das Stadion schnellstmöglich um 15 000 Plätze auf 37 012 erweitert werden. Der derzeitige Zeitplan sehe vor, einen Feststellungsbeschluss über das vorgezogene Bebauungsplanverfahren im Sommer 2020 zu bekommen und das Planungsrecht zu haben. Dann bräuchte man circa weitere sechs Monate, um aus Planungsrecht Baurecht zu machen, und Ende 2020 wird eine Entscheidung getroffen, was gemacht wird. Im Zuge dieser Stadionerweiterung soll dann auch das Gelände gekauft werden. Der Baubeginn für das neue Nachwuchsleistungszentrum soll bis zum Sommer 2020 starten. "Wir werden die Investitionen in den Nachwuchs erhöhen. Unser Ziel muss es sein, Spieler in der Startelf zu haben, die aus der eigenen Jugend kommen", erklärt Dirk Zingler.

Wenn man einen Blick auf die Bilanz das abgelaufenen Geschäftsjahres blickt, fällt einem das negative Eigenkapital ins Auge. "Unsere Stillen Reserven übersteigen das negative Eigenkapital aber um ein Vielfaches. Jede Bank gibt uns liebend gerne Kredite. Der Stadionausbau wird nicht an der Finanzierung scheitern", beruhigt der 55-Jährige. Und stellt klar: "Diese Zahlen sind für mich nur Mittel zum Zweck. Wir sind kein Wirtschaftsunternehmen, sondern ein Fußballverein." Die Vermögensseite sei viel höher als in der Bilanz ausgewiesen. "Denn wir sind einer der wenigen Vereine, der sich Eigentümer ihres Stadions und ihrer Rechte nennt."

Das Ziel sei es, sich langfristig in der Bundesliga zu etablieren und um das zu erreichen, müsse man weiter mutig investieren und hart arbeiten.