Roland Becker

Velten (MOZ) Ich hatte schon immer den Traum von einer Tanzshow auf einer richtigen Bühne." In diesem Jahr bekommt Jeannine Wandrey diesen Wunsch erfüllt. Und dafür muss Wannis Tanzstudio sozusagen fremdgehen. Statt der üblichen Kinder-Weihnachtsfeier, bei der die Mädchen und Jungen ein paar Tänze aufführen und dann Party machen, wird es in diesem Jahr eine Musical-Revue geben. Um ein Programm von 200 Kindern vor doppelt so vielen Zuschauern aufzuführen, reicht der große Tanzsaal an Veltens Zeppelinstraße nicht aus. Die beiden Revuen am Sonnabend, 7. Dezember, finden daher im Saal der Oranienburger Firma Takeda statt.

Seit August üben die 17 Kindergruppen ihre Tänze für die "In 60 Minuten um die Welt" getaufte Show. Der Titel ist allerdings schon überholt. Denn die musikalische Reise, bei der zu Songs fast aller bekannten Musicals getanzt wird, ist in einer Stunde nicht zu bewältigen. Daher wird es eine Vormittags- und eine Nachmittagsaufführung à 45 Minuten geben.

Die tänzerische Reise startet in den USA. Mit Tänzen zu Melodien aus dort spielenden Musicals wie "The Greatest Showman", "Rocky" und "Grease" dürfte sich die Show ihrem ersten Höhepunkt nähern, wenn nach Michael Jacksons "Thriller" die jungen Künstler versuchen, den großen Star nachzuahmen. Weiter geht’s unter anderem nach Afrika ("König der Löwen"), Österreich ("Amadeus") und Schottland ("Harry Potter"). Nur Deutschland fehlt auf der Musical-Weltkarte. Die Schlager aus "Ich war noch niemals in New York" passten wohl nicht so recht in die Kinderrevue.

"Ja, ich bin ganz schön aufgeregt", räumt Jeannine Wandrey gut eine Woche vor den Auftritten ein, und sie kann das auch begründen: "Ein Projekt dieser Größenordnung hatten wir so noch nicht. So viele Menschen auf die Bühne zu bringen, daran bin ich nicht gewöhnt." Und natürlich wird die Nervosität noch gesteigert durch kleine Malheure: "Ein Mädchen hat mir ganz traurig erzählt, dass sie sich den Fuß verdreht hat. Sie will unbedingt dabei sein und schont sich jetzt."

Schminke im Gesicht

Zur Aufführung sollen nicht nur die Tanzschritte sitzen, sondern auch die Kostüme. "Für die Grundausstattung sorgen die Eltern", erzählt die Kindertanzlehrerin. Zwar gibt es in Wannis Tanzstudio Kisten voller Requisiten. Doch mit dem Fundus eines Theaters kann man natürlich nicht mithalten. Daher werden die Gruppen farblich aufeinander abgestimmte Shirts tragen. Darüber hinaus "müssen einige Accessoires reichen", hat Wandrey entschieden. Für den König der Löwen sind das die Ohren und der wuschelige Schwanz. Und kurz vor der Vorstellung werden einige Mütter für die perfekte Schminke im Gesicht sorgen.