Odin Tietsche

Borgsdorf (MOZ) Vorweihnachtliche Stimmung kommt bei Konditormeisterin Katja Grünler-Erchinger derzeit noch nicht wirklich auf. Grund dafür ist der Abschied von der Villa Grünler in Borgsdorf. "Natürlich stimmt es mich traurig, dass wir schließen müssen. Vor allem, weil die Mitarbeiterinnen und ich so viel Energie, Liebe und Kraft in die Villa gesteckt haben", so die 35-Jährige. "Doch am Ende haben wirtschaftliche Gründe den Ausschlag gegeben."

Von den zahlreichen Stammkunden haben viele bereits ihr Bedauern ausgedrückt. "Wir waren ja doch eher ein familiärer Betrieb, das haben unsere Gäste auch stets so wahrgenommen. Sie waren ein Teil von uns", sagt Grünler-Erchinger. Am Wochenende war die Villa stets gut besucht, von jungen Pärchen über ganze Familien bis hin zu Senioren kamen die Gäste nicht nur aus Borgsdorf, sondern auch aus den angrenzenden Orten und aus der Kreisstadt. "Doch in der Woche fehlte uns einfach die Laufkundschaft."

Noch 2016 wurde die Villa saniert, ein Jahr zuvor hatte ihr Vater das Gebäude, das seit 2003 in Familienbesitz war, verkauft. Seither war Katja Grünler-Erchinger Mieterin im Haus. Viel Geld hatte die Jungunternehmerin, die auch eine Filiale bei Pflanzen Kölle in Borgsdorf sowie die Manufaktur samt Backstube in Oranienburg Süd betreibt, in die Ausstattung investiert. "Unsere Gäste haben sich hier heimisch gefühlt, das war uns immer wichtig", sagt sie. Gemeinsam mit den Angestellten wurde zudem "viel hin und her überlegt, was wir noch machen könnten, um weiterzubestehen". Doch tageweise zu schließen oder die Öffnungszeiten einzuschränken, seien am Ende keine Option gewesen. "Dann hätte ich die Gehälter kürzen müssen. Das wollte ich auf keinen Fall."

Mit der Schließung der Villa wechseln nun fast alle Mitarbeiterinnen in die Filiale in Oranienburg Süd. Dort werden im kommenden Jahr ebenfalls einige Umbauarbeiten vorgenommen. Auch weitere Projekte und Ideen liegen bereits auf dem Tisch der Konditormeisterin. "Aber das ist noch Zukunftsmusik und wird noch nicht verraten", sagt die 35-Jährige mit einem Augenzwinkern.

Klar ist hingegen, wie es am Standort der Villa Grünler weitergeht. "Wir schließen am 22. Dezember um 12 Uhr den Laden zu. Bis dahin sind unsere Gäste natürlich weiterhin herzlich willkommen", sagt Katja Grünler-Erchinger. Ab Anfang Januar soll dann ein italienischer Gastronom die Räume übernehmen, dieser will in der Villa mediterrane Speisen anbieten.