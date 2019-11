Uwe Stemmler

Briesen (MOZ) Er wolle etwas Neues probieren, sagt Ralf Kramarczyk. Zum ersten Mal gibt es am Sonntag das Adventssingen am Gemeinde- und Vereinshaus in Briesen in der Karl-Marx-Straße. Zwei Holzbuden und eine große Feuerschale sind schon auf dem Hof aufgestellt. "Ab 16 Uhr werden abwechselnd ein Keyboarder und ein Saxofonist Weihnachtslieder spielen und die Gäste zum Mitsingen animieren", kündigt er an. Dazu gibt es Glühwein und Grünkohl am Lagerfeuer.

Kramarczyk führt seit 20 Jahren das Kulturhaus des Ortes, das rund 3000 Besucher im Jahr zählt. In diesen Wochen hat er eine Menge um die Ohren. In seinem kleinen Büro sieht es deshalb gerade etwas chaotisch aus. Unten vor dem Regal mit zig Aktenordnern für die Ortschronik stehen jede Menge Flaschen für den Glühwein, auf der anderen Seite stapeln sich Kartons – Überbleibsel der Heimlichkeiten-Werkstatt am vergangenen Wochenende. Rund 100 Kinder und Eltern waren im Haus, haben in der Küche Plätzchen gebacken und gebastelt, berichtet er.

Viel los in alter Villa

In der Woche zuvor hielt er einen Vortrag im Sozialausschuss über die Aktivitäten in der alten Villa, die einst Wohnhaus des Sägewerkbesitzers, später Kita war. Das Angebot dort ist breit gefächert: Mal- und Kunstkurs, Kochkurse für gesunde Ernährung, Näh-Kurs. Die Volleyballer trainieren in den warmen Monaten auf der Beach-Anlage im weitläufigen Garten. 14 Kinder der Grundschule treffen sich regelmäßig zur Arbeitsgemeinschaft Schülerzeitung.

Zahlreiche Veranstaltungen haben sich etabliert, etwa das Lese-Café und das Quatsch- und Spiel-Café. Ein großes Gartenfest mit Musik und Tanz findet im Wechsel mit der Langen Nacht der Museen statt. Außerdem ist das Haus eine beliebte Adresse für familiäre Feiern. Die Vermietung dafür bringt Geld ins Haus, allerdings deckt das nicht die Gesamtkosten für die Betreibung.

Das Kulturhaus hat noch ein zweites Standbein, das Heimatmuseum. Bis zu 1000 Gäste kämen jährlich in die Einrichtung – nicht nur aus dem Ort selbst, sondern aus ganz Deutschland und dem Ausland, berichtet Kramarczyk. Aufgebaut und in Gang gehalten wird es von den Ortschronisten und hat im ersten Stock vier Räume, zwei davon zum Thema Briesener Lebenswelt. Diese liegt den ehrenamtlichen Geschichtsforschern besonders am Herzen. Neben den vielen ausgestellten Exponaten und Fotos, hat die kleine Truppe, die sich jeden Dienstag trifft, inzwischen 80 Aktenordner voller Fakten und Dokumente zusammengetragen. Bestände in anderen Archiven, von Fürstenwalde bis Potsdam, wurden durchforstet, historische Kirchenbücher ausgewertet, alte Texte übersetzt, Fotos katalogisiert.

Aus dem gesamten Material ist inzwischen eine 300-seitige Chronik entstanden. Daraus soll nun ein richtiges Buch entstehen. Bürgermeister Jörg Bredow hat von der Idee jüngst der Gemeindevertretung berichtet. Auch dafür wird Geld benötigt. "Wir brauchen die Vorfinanzierung", sagt Kramarczyk. Er ist sich sicher, dass eine solche Chronik mit Geschichten und einem Nachschlageregister Absatz finden würde. Er verweist auf die erst kürzlich aufgelegte Broschüre zum legendären 66-Ender, dem kapitalen Rothirsch, den Friedrich I. erlegt haben soll. Sie sei inzwischen fast vergriffen.