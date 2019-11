Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Goethes Faust im Zeitalter der Internetpornographie – wie das aussehen würde, darüber sind die Gäste der elften Ausgabe der Late Night Show MachBar an den Ubs. jetzt im Bilde. Für die Kollision von Hoch- und Triebkultur sorgte der Berliner Poetry Slammer Ortwin Bader-Iskraut mit einer Kostprobe seiner dichterischen Unterhaltungskunst. Der Organisator des uckermärkischen Poetry Slams war einer der drei Gäste, die sich dem rasanten Interview vom Moderator Daniel Heinz stellen mussten.

Wer sächselt am besten?

Als weiterer Gast saß die Leiterin der Schwedter Augentagesklinik Konstanze Fischer auf der Bühne, die Heinz ziemlich auflaufen ließ bei der Frage, wer am besten sächselt – klarer Heimvorteil für die gebürtige Zwickauerin. Die Zuhörer der MachBar waren für die Augenchirurgin alles andere als Fremde: "Die ein oder andere Linse, die schon einmal bei mir war, guckt mich gerade an", stellte sie erfreut fest.

Dritter im Bunde war Brauwerk-Geschäftsführer Wolf Mieczkowski. Im Gespräch mit Heinz erinnerte sich der Hotelier und Restaurantbesitzer an seine Anfänge, als er noch von seiner Plattenbauwohnung aus das Catering-Essen zubereitete. Anschließend schwärmte der passionierte Cineast von dem Filmfest Berlinale, für das er schon um vier Uhr morgens aufsteht, um an die besten Tickets zu kommen.

Gesangs-Intermezzi lieferten die Schauspielerinnen der Kitsch!-Inszenierung und legten noch einmal eine Schippe Sentimentales auf die Songs von Helene Fischer und Mark Forster drauf. Der Sidekick, Bühnenkoch und Kellner Gerd Opitz, peppte die Optik mit seiner Handnebelmaschine auf, die angepasst an die bevorstehende Adventszeit mit einem weihnachtlichen Elchgeweih geschmückt war.

Oder-Fluss bald mit Eisberg

Die vergnügten Gespräche und heiteren Musikstücke waren wie immer durchzogen von den bewährten Rubriken der MachBar. So stellte die völlig seriöse Nachrichten-Show von Gerd Opitz die MOZ-Recherche zum in diesem Sommer 8000 Jahre alten gefundenen Toten in den Schatten. Laut Opitz investigativen Nachforschungen handelte sich wohl um einen Schwedter, dessen Grabbeigaben mit einem verdächtigen Sonnenlogo bepinselt waren, das auf die Planung eines "spirituellen Freilichttheaters" hinweise. Auch für die Prognose, dass bald ein Eisberg an Schwedts Ufern angeschwemmt werde, muss redaktionell der Chapeau gezogen werden.

Anschließend ließ Heinz seine drei Gäste durch die Kristallkugel hundert Jahre in die Zukunft blicken. Dem Bierbrauer Mieczkowski erschien eine gigantische Theaterbrauerei, während Poet Bader-Iskraut einen täglichen Poetry Slam mit tausend Zuschauern vorhersah. Die wohl wahrscheinlichste Vermutung traf die Augenärztin Fischer: 2119 werden hochkomplexe Maschinen die Chirurgen ersetzt haben.

Mit einem Weihnachtslieder-Ratespiel, vorgestellt von den Lemuren der Schwedter Puppenkiste, entließ das Show-Event seine Gäste, die dank der MachBar heiter und gut eingestimmt auf die Weihnachtszeit losgelassen werden konnten.