Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Mit einem Flashmob hat die an der Hochschule angesiedelte "Students for Future"-Bewegung am Mittwoch auf den Klimastreik aufmerksam gemacht, zum dem weltweit für Freitag aufgerufen wird. In der Barnimer Kreisstadt formiert sich der Demonstrationszug um 13.32 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz.

Um fünf Minuten vor 12 Uhr haben sich am Mittwoch fast 20 Studierende am Marktplatz in Sichtweite des Rathauses schlagartig auf den kalten Boden fallen lassen. Ihre Konturen wurden per Kreidestrich markiert. Der Vergleich mit der krimitypischen Spurensicherung am Tatort war gewollt. "Wenn die Politik den Schalter nicht schnellstens umlegt, werden wir alle der Klima-Krise zum Opfer fallen", sagte Selena Dami, die den Flashmob als vorläufigen Höhepunkt der von der Bewegung organisierten Klimaaktionswoche bei der Polizei angemeldet hatte.

Die jungen Leute trugen Banner und Transparente, auf denen zum Beispiel "March now or swim later" (,,Marschiere jetzt oder schwimme später"), "Advent, Advent, die Erde brennt" oder "Schwänzt nicht den Klima-streik" geschrieben stand.