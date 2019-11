Karsten Glatzer

Zechin Am Sonnabend wird in der Verbandsliga Classic-Kegeln der mittlerweile neunte Spieltag ausgetragen. Es ist der Letzte der Hinrunde. Die SG Zechin empfängt dabei den aktuellen Spitzenreiter der Liga aus der Hauptstadt: die SpG Semper/AdW Berlin. Sie haben 12:4 Punkte. Damit haben die Berliner nur eine schmale Zwei-Punkte-Führung zu den Plätzen 2 und 3.

Berliner mit hohem Durchschnitt

Das Fundament der erfolgreichen Hinrunde stellt mit Sicherheit der Auftritt auf der heimischen Bahnanlage dar. Die Spielgemeinschaft hat alle vier Heimaufgaben mit Bravour gemeistert. Im Durchschnitt haben die Berliner Kegler 3386 Holz erreicht. Herausragend ist das Ergebnis von 3429 Holz, welches am sechsten Spieltag gegen Kleeblatt Berlin II erzielt wurde. Der bisherige Ligaspitzenwert.

Schaut man auf den Kader, fällt natürlich das Juwel der diesjährigen Saison ins Auge. Die Rede ist von U-18-Mannschaftsweltmeister und Nationalspieler Alex Karl, der viele Jahre für den 1. KSC 1959 Seelow aktiv war. Er wusste zu überzeugen und findet sich mit einem Auswärtsschnitt von 561 Holz auf dem ersten Platz der Verbandsliga-Spielerliste wieder. Hervorzuheben sind seine Topwerte gegen Senftenberg mit 609 Holz und gegen Kleeblatt Berlin mit 624 Holz. Dennoch ist es nicht nur sein Verdienst, dass die Berliner einen Sieg nach dem anderen einfahren. Die mannschaftliche Geschlossenheit auf hohem Niveau ist der Hauptgrund für die Berliner Erfolge.

Personelle Probleme

Die Zechiner, aktuell immer noch auf dem vierten Platz stehend, blicken auf eine ausgeglichene 8:8-Bilanz. Die Spitzenplätze sind zwar in Reichweite, aber das Mittelfeld steht punktgleich zusammen, so dass jede Niederlage weit nach unten führen kann. Aktuell befindet sich die SG Zechin im unteren Tabellendrittel, wenn es um die Heimstärke geht. Die bisher angestrebten 3300 Holz konnten nicht einmal erreicht werden. Daheim fehlt es an der mannschaftlichen Stärke. Oft kamen die Oderbrucher nur schwer ins Match und rannten einem Rückstand hinterher. Die Grün-Weißen drehten häufig erst in den letzten Würfen die Partie zu ihren Gunsten. Zudem haben die Oderbrucher mit Personalproblemen zu kämpfen. So auch am Sonnabend gegen Semper. Trotzdem wird sich die Truppe um Kapitän Robert Lehmpfuhl kämpferisch und motiviert zeigen, um dem Spitzenreiter ein Bein zu stellen. Die Partie wird um 13 Uhr auf der Kegelbahn in Zechin am Freibad beginnen. Für die Fans aus der Ferne wird ein Liveticker eingerichtet.