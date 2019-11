Torsten Bergk

Frankfurt (Oder) In den vergangenen Jahren hatten die Gewichtheber des USC Viadrina beim SV Empor Berlin immer alle Punkte liegen lassen. Auch dieses Mal standen die Chancen eigentlich schlecht – doch es sollte ganz anders kommen.

Pia Fischer machte mit ihren Hebungen den Anfang und konnte trotz Problemen im Handgelenk im Reißen in diesem Wettkampf insgesamt drei gültige Versuche ins Protokoll eintragen lassen. Dylan Barownick, der sich auf die Deutschen Meisterschaften der Jugend am kommenden Wochenende vorbereitet und dort für den ASK Frankfurt an den Start geht, schöpfte bewusst nicht sein volles Leistungsvermögen in diesem Wettkampf aus. Die Titelkämpfe haben für ihn berechtigterweise einen höheren Stellenwert. Auch er konnte drei gültige Versuche und mit 66 kg im Reißen eine neue persönliche Bestleistung verzeichnen.

Laura Viol scheiterte knapp im dritten Versuch an 68 kg und somit gingen 65 kg in die Mannschaftswertung. Die damit erzielten 28 Relativpunkte waren die höchsten für die Mannschaft. Auch Jeremy Grießmann scheiterte an seiner Last (77 kg) im dritten Versuch. Der "Oldie" Thomas Adolf musste mit 70 kg im zweiten Versuch auch einen ungültigen Versuch hinnehmen, im zweiten Anlauf gestaltete er diese Last dann gültig. Für ihn war das ein guter Wettkampfeinstieg nach seiner Handgelenksverletzung im Sommer.

Als letztes ging David Deutschmann an die Hantel. Mit seinen drei gültigen Versuchen und einer persönlichen Bestleistung (96 kg) schloss er das Reißen der Mannschaft ab. Moritz Hammer, der außer Konkurrenz startete, wurde vor einer Woche bei den Deutschen Meisterschaften der Schüler überraschend Fünfter. Er konnte im Reißen mit 66 kg wieder eine neue Bestleistung aufstellen. Der Zwischenstand nach dem Reißen überraschte: Nur 3,6 Relativpunkte fehlten, um den begehrten Mannschaftspunkt zu erringen. "Ich bin stolz auf unsere Heber, wie sie sich im Reißen geschlagen haben", sagte Frankfurts Trainer Daniel Gips.

Pia Fischer legte auch im Stoßen drei gültige Versuche auf die Bühne. Laura Viol blieb mit ihren erreichten 80 kg zwar vier Kilo unter ihrer Bestleistung, doch nach dem vor einer Woche in Ingolstadt bei den Schüler-DM erkämpften Titel war diese Leistung trotzdem bemerkenswert.

Deutschmann sichert den Erfolg

Dylan Barownick (86 kg) und Thomas Adolf (87 kg) brachten beide wichtige drei gültige Versuche für die Mannschaft zur Hochstrecke. Für Jeremy Grießmann, der den 4. Platz bei den Deutschen Meisterschaften der Schüler errang, waren die aufgelegten 98 kg im dritten Versuch an diesem Tag doch zu schwer, mit den geschafften 96 kg steuerte er aber wichtige 20,5 Relativpunkte für die Mannschaft bei.

Für die Frankfurter sollte David Deutschmann als letzter Heber Punkte bringen. Die aufgelegten 115 kg im zweiten Versuch brachten die Gäste wieder im Stoßen in Führung. Der erste Mannschaftspunkt des jungen Teams war perfekt. David hatte aber noch einen Versuch und ließ 120 kg auflegen, was für ihn persönliche Bestleistung bedeutete. und gleichzeitig den Frankfurtern den Gesamtsieg bescherte.

Nicht ganz so gut lief es für Moritz Hammer, dem nur ein gültiger Versuch (80 kg) im Stoßen gelang. "Vorgabe von mir für die Mannschaft waren 220 Punkte, erkämpft hat sie 232,9 Punkte. Das war eine großartige geschlossene Mannschaftsleistung mit einem spannenden Ende – nichts für schwache Nerven", erklärte Trainer Daniel Gips.