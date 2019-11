Michael Gabel

Berlin (NBR) Das Land Brandenburg dringt darauf, dass die Bundesländer weiterhin zu unterschiedlichen Terminen in die Sommerferien starten.

"Wir wollen in Deutschland nicht alle gleichzeitig in die Ferien fahren. Deshalb soll es – wie gehabt – einen Ferienkorridor geben", sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Mittwoch.

Zuvor hatte es Wirbel um eine Äußerung von Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) gegeben. Der drohte mit einem Ende der Absprachen unter den Bundesländern, weil Bayern und Baden-Württemberg auch künftig nicht am rollierenden System der restlichen Bundesländer teilnehmen wollen und auf ihrem späteren Ferienbeginn beharren.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte für sein Bundesland kürzlich betont: "Die Ferienzeiten bleiben." Rabe kommentierte die Ankündigung mit den Worten: "Dieser Schuss aus Bayern wird nach hinten losgehen. Jetzt wird jedes Land die Sommerferien im Alleingang festlegen."

Die Kultus- und Bildungsminister der Bundesländer sind derzeit dabei, die Sommerferientermine für die Zeit von 2025 bis 2030 neu zu bestimmen. Bis dahin sind die Zeiten für die Großen Schulferien nach dem rollierenden System festgelegt.

Dass Baden-Württemberg weiterhin eine Sonderrolle beansprucht, begründete die dortige Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) unter anderem damit, dass der späte Termin dem Land Baden-Württemberg zusätzliche Pfingstferien ermögliche.

Dass Baden-Württemberg und Bayern an dem Rotationsprinzip nicht beteiligt sind, hat zum Teil historische Gründe: Die Schüler würden im Spätsommer als Helfer bei der Ernte benötigt, hieß es in den 1960er-Jahren. Inzwischen ist das längst nicht mehr die Regel. Doch auch wenn die Kultusministerkonferenz nun einen "zwischen den Ländern abgestimmten Vorschlag" anstrebt, so dürfte eine Einigung schwierig werden: Ein Beschluss könnte nur einstimmig gefasst werden.