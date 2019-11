Eckhard Handke

Neuruppin November 1989 zogen erneut Neuruppiner mit Transparenten durch ihre Heimatstadt, um für Reformen und eine bessere Zukunft zu demonstrieren. Wieder waren es die Akteure der freien Bürgerinitiative, das Neue Forum, die zu der Demonstration gegen die Führungsrolle der SED aufgerufen hatten. Tausende Ruppiner aller Altersklassen kamen mit Kerzen und selbstentworfenen Plakaten, auf denen "Ihr habt Unrecht geSED, jetzt geht!", "Freie Wahlen! 1990", "Deutschland einig – Vaterland" oder "Ohne Anspruch u. Recht 40 Jahre war’n wir Knecht" zu lesen war, zum Treffpunkt an der Klosterkirche. Ihr Ziel war das Gebäude der SED-Kreisleitung an der Bahnhofstraße. Beim Marsch durch die Stadt forderten die Bürger die Abschaffung der Führungsrolle der SED, die Entflechtung von Partei und Staat sowie von Partei und Wirtschaft.

Als der Demonstrationszug kurz vor 18 Uhr die Staatsparteizentrale des damaligen Kreises Neuruppin erreichte, leuchtete im Haus noch das Licht. Aber keiner derjenigen, die sich dort noch aufhielten, suchte den Dialog mit den Bürgern auf der Straße – die Türen und Fenster blieben geschlossen. Wolfgang Freese sorgte damals für die technische Verstärkung der Demonstranten, so dass jeder auch hinter den Fenstern in den Wohnungen an der Bahnhofstraße bis hinein in die Rosa-Luxemburg-Straße hören konnte, was den Menschen auf der Seele brannte. Als Hauptredner des Neuen Forums trug der Augenarzt Dr. Nikolaus Hohlfeld die Forderungen der Teilnehmer der Protestkundgebung vor.

Im Anschluss wurden einige Plakate am Haupteingang und den Fenstern der SED-Kreisleitung angebracht, damit die Wünsche auch nachgelesen werden konnten. Bevor die friedlichen Demonstranten sich zurückzogen, ließen sie auf den Stufen vor dem Gebäude und an der Eingangstür noch viele Kerzen der Hoffnung zurück. Mit diesem Meer aus Lichtern endete der geschichtsträchtige, von vielen friedlichen Demonstrationen geprägte Herbst 1989, in Neuruppin. Zwei Tage nach dieser Demo gab es im damaligen Kreiskulturhaus – dem heutigen Stadtgarten – ein vom Neuen Forum organisiertes Podiumsgespräch zur Staatssicherheit, das rund 800 Bürger mit großem Interesse verfolgten.