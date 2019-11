Alligator im Einsatz: Eckhard Schulz vom Museumsverein beseitigt Wildwuchs im Park Monplaisir mit einer Alligator-Motorschere. In freiwilligen Arbeitseinsätzen helfen die Mitglieder des Vereins bei der Parksanierung. © Foto: Michael Dietrich/MOZ

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Im Park Monplaisir haben Aufräumarbeiten zur Sanierung begonnen. Die Stadt will dem früheren barocken Kleinod mit Hilfe von Fördermitteln zu alter Schönheit verhelfen. Knapp eine Million Euro stehen bis 2022 für erste Schritte zur Wiederherstellung zur Verfügung. Zur Umsetzung der gesamten Parkkonzeption werden bis 2026 weitere 2,2 Millionen Euro benötigt.

Was jetzt im Park geschieht, geschieht ohne Auftragsvergabe oder Fördermillionen. Es sind größtenteils Rentner, die den Park von Müll, Unrat und Wildwuchs befreien. Der Förderverein der Städtischen Museen von Schwedt "Otto Borriss" hat sich auf die Fahnen geschrieben, selbst mit anzupacken, wenn es darum geht, ihr geliebtes "Monte" schick zu machen.

Helmut Wieczoreck hat sich Gedanken gemacht, wie mit einer möglichst auffälligen Überschrift andere Schwedter für sein Anliegen zu begeistern sind. "Schreiben Sie doch, die Alligator-Gang beim Subbotnik in Monte", schlägt er vor. Weil die Stadt, mit der die Arbeitseinsätze in dem denkmalgeschützen Park abgestimmt sind, den Freiwilligen für ihre Einsätze Schutzhandschuhe und einen Motorschneider "Alligator" spendierte, nennt sich die rüstige Truppe jetzt "Alligator-Gang". Sie treffen sich zu viert oder fünft am Hauptzugang und rücken ein- bis zweimal die Woche dem Gestrüpp, Müll und Unterholz im Park mit Harken, Heckenscheren und Alligator zu Leibe. Unentgeltlich, freiwillig. "Weil uns Schwedt nicht egal ist", sagt Ursula Patz vom Verein. "Wir wollen mithelfen, den Park wieder schön zu machen."

Subbotnik nennt der gelernte DDR-Bürger solche freiwilligen Einsätze, eingeführt in der Sowjetunion an arbeitsfreien Sonnabenden (russisch: Subbota), oder VMI-Einsatz (Volkswirtschaftliche Masseninitiative). "Die waren damals gang und gäbe und es kam dabei meistens auch etwas Sinnvolles heraus", sagt Helmut Wieczoreck. Er hofft, dass sich weitere Schwedter dem Monte-Subbotnik anschließen oder ihn unterstützen. "Ich bin gespannt, ob auch jüngere Schwedter sich beteiligen oder wie meistens nur die Alten", sagt Wieczoreck.

Durchhaltevermögen bewiesen

Die freiwilligen Parksanierer sind meist über 65 Jahre alt. Sie haben schon einmal so ein Engagement für eine gemeinnützige Sache an den Tag gelegt, und Ehrgeiz und Durchhaltevermögen bewiesen, als sie über Monate die Fundamente und schließlich den gesamtem Grundriss der ehemaligen Synagoge freilegten. Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass die Stadt jetzt ein Gebäude darüber errichtet, das das Denkmal schützt und Veranstaltungen für Museumsbesucher ermöglicht.

Bei der Sanierung des Parks geht wieder ein wichtiges Signal von den freiwilligen Helfern in Richtung Stadt und Fördermittelgeber aus. Bürger sind bereit, selbst mit anzupacken. Die Sache ist ihnen also wichtig.