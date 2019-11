Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was ist das für ein Mensch, der eine ihm fremde Person grundlos stundenlang misshandelt und dann in mörderischer Absicht in die eiskalte Oder stößt?

Diese Frage schwebt über dem Prozess gegen zwei Frauen, die sich vor dem Landgericht Frankfurt wegen versuchten Mordes verantworten müssen.

Am Mittwoch lieferte ein psychiatrischer Gutachter dazu ebenso erhellende wie beklemmende Einschätzungen. Doktor Jürgen Rimpel hat sich dafür ausführlich mit der 19 Jahre alten Hauptangeklagten unterhalten und sie diversen Tests unterzogen. Sie ist demnach normal intelligent, voll schuldfähig und habe lediglich eine leichte Persönlichkeitsstörung.

Allerdings habe sie als Kind Schicksalsschläge und Demütigungen erfahren, die nie aufgearbeitet wurden. Ihre Eltern trennten sich, als sie ein Kleinkind war. Wenig später sei ihr Vater von seiner neuen Partnerin erschossen worden. "Dieser Verlust war ein großer Einbruch, aber sie hat darüber nie mit ihrer Mutter geredet", berichtete der Gutachter.

Monique D. sei dann mit fünf Jahren eingeschult worden. Ab der 2. Klasse habe es massive Probleme mit Mobbing gegeben, weil sie etwas dicker gewesen sei. Häufige Schulwechsel seien die Folge gewesen, es sei dennoch wieder zu Mobbing gekommen. Die Familie habe keine Versuche unternommen, diesen Problemen auf den Grund zu gehen, zum Beispiel mit therapeutischer Hilfe, bedauerte der Gutachter.

Monique D. wurde zur Schulschwänzerin, sie ritzte sich, unternahm einen Suizidversuch, geriet früh in Kontakt mit Drogen und in Konflikt mit dem Gesetz. Etliche Strafverfahren wurden jedoch nicht weiter verfolgt, sondern wegen angeblicher Geringfügigkeit eingestellt. Monique D., der es laut Gutachter an Frustrationstoleranz fehle sowie an der Bereitschaft, sich im Leben anzustrengen, lernte, "ihre Gefühle über Drogen zu regeln". Freunde hatte sie kaum. "Sie wollte dazu gehören", sagte der Gutachter über ihre möglichen Motive, sich im Januar jener Clique anzuschließen, die eine Frau gewaltsam demütigen wollte.