Frankfurt (Oder) (MOZ) Weihnachten ohne Freunde, Familie und Geschenke können sich viele Menschen gar nicht vorstellen. Gerade für Senioren ist das aber oft Realität. Mit der Aktion "Wichteln gegen Einsamkeit" ruft die Alloheim Seniorenresidenz "An der Lehmgasse" dazu auf, kleine Weihnachtsgeschenke für ältere Menschen ohne Angehörige zu spenden. Die bundesweite Spendenaktion, die in diesem Jahr bereits zum achten Mal stattfindet, bezieht sich auf die skandinavische Tradition des "Wichtelns". "Ziel ist es, dass möglichst viele Bürger kleine Weihnachtspräsente spenden, die wir an Heiligabend an einsame Senioren in der Region verteilen", sagt Anita Obst, Leiterin der Seniorenresidenz. "Mit dem alten Brauch wollen wir den Menschen zeigen, dass sie nicht allein sind."

Die Zahl alleinstehender alter Menschen steigt von Jahr zu Jahr. "96 Prozent der Bewohner einer Seniorenresidenz haben keinen Partner, rund 30 Prozent gar keine Angehörigen", sagt Obst.

Basteln, backen oder kaufen

Daher werden alle Unternehmen, Schulen, Kindergärten, Vereine, Bürgerinnen und Bürger der Region gebeten, ein Wichtelgeschenk an die Alloheim Seniorenresidenz in der Walter-Korsig-Straße 16 zu bringen oder mit der Post dorthin zu schicken. Ob selbstgebastelt, -gebacken, gekauft oder ein Gutschein, der Wert der Päckchen spielt keine Rolle. Um eventuell geschlechtsspezifische Inhalte zu markieren, können die Geschenke mit einem W (weiblich) oder einem M (männlich) beschriftet werden.

Sollten Präsente übrig bleiben, werden diese an eine soziale Einrichtung übergeben, so dass jedes Präsent einen Empfänger findet. "Wir wollen mit dieser Initiative gegen Einsamkeit und Isolation von Senioren ankämpfen. Ältere Menschen sind fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Das möchten wir gemeinsam mit allen Bürgern wertschätzen", sagt Obst, die auf rege Teilnahme hofft.