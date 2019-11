Geschenke-Express: In Pinnow wird der Weihnachtsmann am 22. Dezember um 18 Uhr auf dem Gutshof erwartet. © Foto: Oliver Voigt

Märchenhaft: Beim WinterMärchenMarkt in Schwedt präsentieren die Stadtwerke am 7. Dezember um 18 Uhr wieder im Open-Air-Kino "Der Haselnüsse für Aschenbrödel." © Foto: Oliver Voigt

Kerstin Unger

Boitzenburg (MOZ) Die Liste der Weihnachtsmärkte in der Uckermark ist in diesem Jahr extrem lang. Schon am ersten Adventswochenende öffnen einige von ihnen. Was bis Heiligabend in der Region zu erleben ist, haben wir hier in einer Auswahl zusammengefasst:

An allen vier Adventswochenenden kann man denbesuchen. Neben vielen kulinarischen Angeboten bieten viele Händler weihnachtstypische Dinge an. Auch die Kinder kommen auf ihre Kosten.

Um 16 Uhr wird am 30. November dereröffnet. Die Kinder der Kita "Schlumpfhausen" gestalten das Programm mit.

Festlich geschmückte Hütten und ein buntes Programm bietet derin der Innenstadt vom 30. November bis 15. Dezember. Montag bis Freitag ist er ab 14 Uhr und an den Wochenenden ab 12 Uhr geöffnet.

Schon am Freitag kann man von 18 bis 22 Uhr auf deman der Klosterruine Glühwein und Bratwurst genießen Zudem gibt es weihnachtliches Handwerk und Unterhaltung. Auch der Weihnachtsmann kommt.

Dasöffnet am 30. Dezember seine Pforten mit Trubel im Gemeindehaus, bei der Feuerwehr, im Schul- und Heimatmuseum und in der Alten Schmiede. Von 10.30 bis 18 Uhr gibt es Lieder, Lesungen, Theater und Weihnachtsbaumverkauf. Die Kinder können basteln und ab 18 Uhr am Lampionumzug teilnehmen. Ab 19.30 Uhr ist Tanz in den Advent bei der Feuerwehr.

Apfelgänsebraten aus dem Holzofen, Wildschweinkeule und Apfelglühwein bietet der kulinarische Dazu lädt die Landmanufaktur "Königin von Biesenbrow" am 30. November und 1. Dezember von 13 bis 18 Uhr ein. Man kann sich auch durch die Manufaktur führen lassen.

Ab 15 Uhr erwartet deram 30. November auf dem Gutshof die Besucher. Bis 19 Uhr sorgen die Landiner Vereine für weihnachtliche Atmosphäre mit Waffeln, Wildschweinbraten, Glühwein und anderen Spezialitäten. Man kann basteln, Liedern der Kita-Kinder lauschen und gemeinsam auf den Weihnachtsmann warten.

Am 1. Dezember laden der Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche, die Kirchengemeinde und die Gemeinde zuman der Kirche ein. Er beginnt um 13.30 Uhr mit einer Andacht, ehe das Markttreiben mit Glockengeläut beginnt. Es gibt ein kulturelles Programm auf der Bühne. Auch der Weihnachtsmann kommt.

Um 14 Uhr öffnet am 1. Dezember derim Innenhof der Familie Kuchenbäcker seine Pforten. Gleichzeitig beginnt ein Advents-spiel in der Kirche.

Auch auf denkommt am 1. Dezember der Weihnachtsmann. Hier wird der Weihnachtsmarkt um 14 Uhr eröffnet. Regionale Hobbyaussteller sind mit ihren Angeboten dabei. Am Glücksrad ist eine Weihnachtgans zu gewinnen.Um 15.30 Uhr spielt das Theater Stolperdraht. Karussellfahrten und die Bastelstraße sind für Kinder kostenlos.

Zweites Adventswochenende

Derin der Altstadt wird am 5. Dezember um 12 Uhr eröffnet. Bis Sonntag können die Besucher tägliche Bühnenprogramme mit Kindern und Chören erleben, regionale Köstlichkeiten probieren, Geschenke kaufen und den Weihnachtsbraten sichern. Am Sonnabend kommt um 16.30 Uhr der Weihnachtsmann. Anschließend beginnt die Antenne-Weihnachtsshow mit Gerd Christian, Steffen Jürgens und Nicole Freytag. Auch die Weihnchtsstadt lädt wieder ein. Es gibt Events im Kloster, in der Marienkirche, im Rathaus und in der katholischen Kirche.

Derreiht sich in die Angermünder Weihnachtstadt vom 6. bis 8. Dezember ein. Täglich von 10 bis 19 Uhr können die Kinder Karussell fahren und die anderen Attraktionen nutzen.

Ebenfalls vom 5. bis 8. Dezember lädt dertäglich ab 11 Uhr ein. Neben deftiger Kost und süßen Leckereien ist hier Märchenhaftes zu erleben. Das geht mit der Wichtelparade am Donnerstag um 14.30 Uhr los. Das Theater Stolperdraht spielt um 15 Uhr "Der versteckte Weihnachtsbaum". Am Freitag um 18 Uhr präsentiert Gerd Christian seine unterhaltsame Weihnachtsshow. Am Sonnabend um 18 Uhr gibt es wieder das OpenAir-Märchen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Den traditionellen Stollenanschnitt gibt es am Sonntag ebenso wie Schlager mit Heidi Rades ab 16 Uhr.

Auf demöffnet am 7. Dezember um 18 Uhr der Weihnachtsmarkt. Wer Lust hat, Weihnachtslieder zu singen und Glühwein zu schlürfen, ist hier richtig. Dazu gibt es Zuckerwatte, frisches Brot, Waffeln und vieles mehr.

Drittes Adventswochenende

Dielädt am 14. und 15. Dezember zur "Grünen Weihnacht" ein. Am 14. Dezember gibt es von 11 bis 17 Uhr Angebote an regionalen Ständen und verschiedene "Aktiv"-Werkstätten. An beiden Tagen gibt es eine bargeldlose Shoppingalternative. Jeder Gast kann gewaschene Kleidungsstücke, die nicht mehr getragen werden, mitbringen und sich dafür neue Stücke aussuchen.

Vom 13. bis 22. Dezember sind die Besucher über den T zum Flanieren eingeladen. Rund 40 Händler, Gastronomen und Schausteller beteiligen sich. An allen Tagen wird ein Unterhaltungsprogramm geboten. Für Kinder gibt es den begehbaren Märchenwald, die Märchenstunde, ein Kinderkarussell und den Besuch vom Weihnachtsmann.

Beimpräsentieren sich am 14. und 15. Dezember von 11 bis 18 Uhr Kunsthandwerker mit ihren Angeboten

Auf demauf dem Kirchplatz der St.-Johanneskirche herrscht am 15. Dezember ab 13 Uhr weihnachtliches Treiben mit Künstlern und heimischen Vereinen. Auch Privatpersonen bieten ihre Produkte an.

Auch dasöffnet am 15. Dezember seine Türen. Von 12 bis 17 Uhr sind die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt willkommen.

Viertes Adventwochenende

Kurz vor dem Fest lädt der Dorfgemeinschaftsvereinzu einem Glühweinabend am Gutshaus ein. Er findet für alle Einwohner der Gemeinde und Gäste am 21. Dezember um 17 Uhr statt.

Derfindet am 21. Dezember ab 14 Uhr auf dem Gutshof statt. Es gibt Musik und Theater, Brot aus dem Backofen, Verkaufsstände und für die Kinder ein Karussell, einen Bastelstand und Märchen.

Derwird am 22. Dezember um 15.30 Uhr vor dem Speicher eröffnet. Beteiligt sind die Evangelische Kirche und alle Criewener Vereine.