Eisenhüttenstadt Das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt lädt an diesem Sonntag erneut zu einem Vortrag zum großen Thema Bauhaus ein. Die Veranstaltung findet statt im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung "Alltag formen! Bauhaus-Moderne in der DDR" anlässlich des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums und beginnt um 14 Uhr. Walter Scheifele, Design- und Kulturhistoriker, hält einen Vortrag mit dem Titel "Karl Clauss Dietel. Die Offene Form".

Industrielle Formgebung

Mit dem Werk des Gestalters Karl Clauss Dietel wird das Potenzial einer industriellen Formgebung erkundet, die in der DDR den Idea­len einer humanistisch-so­zialen Gesellschaft folgte. Leitbegriffe Dietels wie "Gebrauchspatina" und "das offene Prinzip" haben ihre Bedeutung behalten. "Poetisch-funktionale" Formen, die er zusammen mit Lutz Rudolph für Heliradio, Wartburg und Trabant, für Simson Suhl oder Robotron als freiberuflicher Gestalter entwickelte, zählen zu den herausragenden Werken der sogenannten Ostmoderne.

Walter Scheiffele (geboren 1946) forscht als Design- und Kulturhistoriker zur Geschichte der künstlerischen und technischen Moderne. Seine jüngste Publikation mit dem Titel "Ostmoderne – Westmoderne" ist bei Spector Books Leipzig erschienen.

Info Das Dok-Zentrum ist an allen Adventswochenenden und auch an den Feiertagen von 11-17 Uhr geöffnet.