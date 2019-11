Christina Sleziona

Biegen (MOZ) Die Einwohner von Biegen (Oder-Spree) können es kaum fassen: Das Ordnungswidrigkeitsverfahren im Fall der gefundenen Leichen in der ehemaligen Kfz-Werkstatt wurde eingestellt.

Mehrere Anwohner hatten Ende September Alarm geschlagen, weil sie zuhauf Leichenwagen auf dem Gelände in der Müllroser Landstraße sichteten. Nach einer gemeinsamen Ortsbegehung von Gesundheitsamt und Amt Odervorland bestätigte sich schließlich, dass hinter den Rolltoren nicht nur Autoteile gelagert wurden, sondern auch Kühlzellen und Särge mit Leichen.

Die Verstorbenen wurden daraufhin umgehend abtransportiert. Der Fall selbst wurde an den Landkreis übergeben, der den Anfangsverdacht einer Ordnungswidrigkeit prüfte. Dieser wurde nun jedoch fallen gelassen. Der Grund: Es sei im Bestattungsgesetz des Landes nicht explizit geregelt, wie Leichenhallen ordnungsgemäß auszusehen haben. "Auch wenn man unter Betrachtung aller Umstände die Halle, um die es hier geht, nicht als Leichenhalle anerkennen kann, so darf aufgrund dieser Feststellung kein Ordnungswidrigkeitsverfahren geführt werden, da es hierzu keine Regelung im Brandenburgischen Bestattungsgesetz gibt", heißt es in der Mitteilung des Landkreises.

Kontrollen fehlen

"Hier kann jeder offensichtlich machen, was er will, ohne Konsequenzen zu befürchten. Das ist echt nicht normal", regt sich ein Anwohner, der nicht genannt werden möchte, auf. Er ist nicht der einzige im 400-Seelen-Dorf, der mit Unverständnis reagiert. Auch Ortsvorsteher Björn Haenecke kann die Entscheidung des Landkreises nicht nachvollziehen. Er war im September einer der Ersten vor Ort und hat noch genau vor Augen, wie die Verstorbenen zwischen Dreck und Schrottautos gelagert wurden. Der Subunternehmer, der nach Informationen dieser Zeitung für einen Bestatter aus Strausberg tätig sein soll, zeigte offenbar nicht an, dass er auf dem Gelände Leichen lagern will. Trotzdem sei er über Wochen damit durchgekommen, echauffiert sich der Ortsvorsteher. So etwas könne nur passieren, "weil überhaupt keine Kontrollen vom Ordnungsamt durchgeführt werden", sagt er. "Wenn ich mir vorstelle, wie meine Verwandten hier gelagert worden wären ... Aber Tote können sich nicht beschweren und Hinterbliebene fragen in der Regel auch nicht nach."

Und obwohl die Aufbewahrung der Leichen in der Werkstatt unverzüglich untersagt wurde, sehen Anwohner am anliegenden Weg der Freundschaft noch immer fast jeden Abend in der Werkstatt Lichter brennen. Das Fenster, durch das man die Kühlzellen sehen konnte, wurde bereits mit einer Holzplatte abgedichtet. Und auch das Rolltor ist mit einem Bolzen verriegelt. Aber wer wirklich will, ist Haenecke überzeugt, der kommt trotzdem rein.

"Dass Leute so pietätlos sein können, finde ich wirklich schlimm. Hier geht es schließlich um Menschen, selbst wenn sie tot sind. So etwas sollte nicht nur ganz klar eine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat sein", meint ein weiterer Anwohner, der den Ortsvorsteher im September überhaupt erst alarmiert hatte. Er und seine Frau sind von der Rechtsprechung enttäuscht und hoffen nun vor allem darauf, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) etwas unternimmt.

Prüfung auf Verwahrungsbruch

Laut Staatsanwalt Jugo Kechichian hat die Behörde den Fall bereits auf den Tatbestand des Verwahrungsbruchs geprüft. Da es sich bei dem Bestattungsunternehmen aus Strausberg um einen Vertragspartner der Brandenburgischen Generalstaatsanwaltschaft handelt, sei er – und damit auch sein Subunternehmer – berechtigt gewesen, mit diesen Leichen umzugehen, so der Staatsanwalt. "Der Bestatter war für die Polizei auf Zuruf ansprechbar", weshalb der Tatbestand laut Strafgesetzbuch nicht greife. Die Art und Weise, wie die Verstorbenen gelagert wurden, sei nicht Gegenstand der Ermittlungen gewesen. "Daher wird es keine strafrechtlichen Konsequenzen geben", betont Kechichian.